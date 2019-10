Sala la tensione in Iraq | almeno 100 morti dopo 5 giorni di proteste

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 5 ottobre 2019) Gli iracheni che protestano contro la corruzione diffusa e contro la disoccupazione a livelli altissimi ora chiedono le dimissioni del Governo, appoggiati anche da Moqtada Sadr, l'influente chierico sciita che ha la maggioranza in Parlamento. E intanto lecontinuano, per il quinto giorno consecutivo, con un pesante bilancio di vittime (quasi cento in totale) e oltre 4 mila feriti. Convocate su Internet, le manifestazioni chiedono migliori servizi pubblici, come l'acqua e l'elettricita', piu' opportunita' di lavoro e la fine della corruzione. Oggi Internet resta inaccessibile cosi' come i prodotti alimentari che hanno visto i prezzi piu' che raddoppiati dalla settimana scorsa.Venerdi' sera, Moqtada Sadr si e' unito allee ha ufficialmente chiesto le dimissioni del premier, Adel Abdel Mahdi, accusato di non essere riuscito ad attuare - in un anno di operato - le ...

