Nasce il primo sistema virtuale che forma operatori del 118

Ponte Genova - posato primo impalcato. A 414 giorni dal crollo - Nasce il nuovo viadotto : A 414 giorni dal crollo del Ponte Morandi, che il 14 agosto 2018 ha collassato provocando 43 vittime, nasce oggi il nuovo viadotto sul Polcevera. Alle 11:17 e' stato posato il primo impalcato tra le pile 5 e 6 a 50 metri d'altezza. Alla cerimonia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Genova ci sta dando una grande lezione, ha ridato luce e speranza al Paese intero", ha detto. "Genova è il simbolo della volontà di rinascita - ha aggiunto ...

Ponte Morandi - Conte al varo del primo tratto : così Genova riNasce : Ponte Morandi, comincia oggi la ricostruzione. Sono iniziate le operazioni di sollevamento della trave che sorreggerà il primo impalcato del nuovo viadotto sul Polcevera tra le pile 5 e 6. Le...

Genova : posato il primo impalcato alle 11 : 17 - oggi Nasce il nuovo Viadotto Polcevera : A oltre 400 giorni dal crollo del ponte Morandi, che il 14 agosto 2018 ha ceduto provocando 43 morti, nasce oggi il nuovo Viadotto sul Polcevera. Il primo impalcato è stato posato alle 11:17, tra le pile 5 e 6, a 50 metri d’altezza. L'articolo Genova: posato il primo impalcato alle 11:17, oggi nasce il nuovo Viadotto Polcevera sembra essere il primo su Meteo Web.

Ponte Morandi - Conte al varo del primo tratto : così Genova riNasce : Ponte Morandi, comincia oggi la ricostruzione. Sono iniziate le operazioni di sollevamento della trave che sorreggerà il primo impalcato del nuovo viadotto sul Polcevera tra le pile 5 e 6. Le...

Malattie neuromuscolari pediatriche : Nasce il primo Centro Italiano : nasce in Italia il primo Istituto di ricerca clinica in ambito pediatrico sulle Malattie neuromuscolari, patologie altamente invalidanti, come l’atrofia muscolare spinale (Sma) e le distrofie muscolari, con un grave impatto sociale, caratterizzate da lunghi e complessi percorsi di cura e assistenziali, per le quali la ricerca è impegnata a più livelli nell’individuare strategie terapeutiche. Il NeMO Institute of Neuromuscular ...

A Milano Nasce il primo master per specialisti della cybersecurity : Foto: Paolo Tonato-Bocconi Professionisti della cybersecurity, capaci di comprendere, valutare e governare le opportunità e le minacce derivate dalle tecnologie informatiche, e affrontare il loro impatto sulle performance delle organizzazioni sia pubbliche che private. Sono quelli che usciranno nei prossimi anni dal nuovo corso di laurea magistrale in Cyber risk strategy and governance, frutto di una collaborazione tra il Politecnico di Milano e ...

Nasce a Caltanissetta il primo sportello per l'errore giudiziario : Palermo, 12 set. (AdnKronos) - Nasce a Caltanissetta il primo sportello in Italia per l’errore giudiziario. L'iniziativa sarà presentata domani nell’ ambito del convegno “Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo", che si terrà nell’ aula magna del Palazzo di giustizia di Caltaniss