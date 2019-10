In coda al negozio di Banksy | dove nessuno può entrare

Fonte : vanityfair

(Di sabato 5 ottobre 2019)apre uno showroom a Londraapre uno showroom a Londraapre uno showroom a Londraapre uno showroom a Londraapre uno showroom a Londraapre uno showroom a Londraapre uno showroom a LondraQuando si arriva tra Church Street e Frith Road sembra di vedere un normale showroom, un vecchiodi tappezzerie a Croydon, nel sud di Londra. Avvicinandosi alle vetrine del Gross Domestic Product™ (Prodotto Interno Lordo, con machio registrato), però, si capisce in fretta che non è uncome tanti. La gente spinge davanti all’ingresso. È qui infatti che l’artistaha creato un«pop up» cheresterà «aperto» per le prossime due settimane, senza aprire mai. Un cartello esposto all’esterno segnala che l’ingresso al nogozio è assolutamente vietato. Ilinfatti nasce come mossa geniale per ...

annamaschio : signora etica e biologica nello stesso negozio ha fatto una brutta figura, quella volta nel tentativo (riuscito) di… - NegozioColtelli : NUOVI.-Coltello da tasca coda di pesce - 4,27 €: Coltello da tasca Albainox lama in acciaio inox. Il manico è reali… - taketimenaked : @LustTaste La foto sì l’ho scattata io. La tipa l’ho conosciuta in coda al negozio ?? -