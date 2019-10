Francesca Cipriani dopo il ricovero in ospedale | “Ho un brutto virus”

Fonte : lanostratv

(Di sabato 5 ottobre 2019)ricoverata: le parole dell’opinionista di Barbara D’Ursoil malore La showgirlha fatto preoccupare tutti. L’opinionista di Barbara D’Urso è stata trasportata incon un’ambulanza a causa di un malore. La solare soubrette ha pubblicato un suo scatto su Instagram in cui si è mostrata come più ama fare, in una delle sue pose sexy sdraiata sul letto e coperta soltanto dalla biancheria intima che ha lasciato ben poco spazio all’immaginazione.è stata ricoverata per virus intestinale e sembra che il peggio sia passato. Sui social ha ringraziato tutti per i messaggi di vicinanza e affetto: “Vorrei ringraziarvi uno ad uno come meritereste. Per il momento mi limito a ringraziarvi ancora per la vostra presenza, sempre!” La maggiorata di Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso ha ...

piobulgaro : Francesca Cipriani in ambulanza: malore nella notte Leggi qui ? - Stephanie_yy : Fabiana Britto innamorata di Christian is the new Francesca Cipriani innamorata di Walter Nudo #Pomeriggio5 - provolinob : @AndreaGalastro @martina_prados sento odore di Francesca Cipriani -