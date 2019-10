Fabio Quartararo MotoGP | GP Thailandia 2019 | “Contento di questa pole position Abbiamo

Fonte : oasport

(Di sabato 5 ottobre 2019)si conferma uno degli uomini più veloci del Circus della. Il francesino, in sella alla Yamaha Petronas, ha realizzato ladel GP della, quintultimo round del campionato della classe regina. Una prestazione di grandissima qualità per il transalpino, che così può incamerare la quarta p.1 in quest’annata da incorniciare in qualità di rookie. L’alfiere della M1 ha saputo adattarsi molto facilmente alla pista e sfruttare alla perfezione il mezzo con le gomme morbide, potendo festeggiare un riscontro degno di menzione e permettersi una scivolata innocua dopo aver realizzato il suo crono: “Sono molto contento perperché ci siamo confermati. La moto mi ha dato ottime sensazioni e la caduta non ha pregiudicato il riscontro finale. Possiamo fare bene perchélavorato tanto in previsione della gara e ...

