Da Riace è scomparsa la targa a Peppino Impastato Mimmo Luycano è come in

(Di sabato 5 ottobre 2019) Il comune di, in Calabria, ha deciso di rimuovere ladedicata alla memoria di, il giornalista ucciso nel 1978 per aver denunciato gli affari di Cosa Nostra. Un atto contro cui si sono subito pronunciati la nipote di, Luisa, e l'ex sindaco diLucano. "Per noi è un fatto gravissimo e per il quale aspettiamo delle risposte. Abbiamo subito altri atti di vandalismo nei confronti di alcune targhe dedicate ae quest'ultimo fatto riteniamo sia una sorta di vandalismo istituzionale" ha detto Luisaall'Agi, "Mi sembra che sia l'ennesimo tentativo di rimuovere tutto ciò che di positivo aveva il paese dil'accoglienza e la lotta alla mafia.è per molti, soprattutto giovani, il simbolo della lotta alla mafia e rimuovere un cartello a lui dedicato è molto grave e ...

