Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 5 ottobre 2019) Un concistoro da “esportazione”, anti-sovranista e globalista, libero dai dazi e “aiuti di stato”. Il più geopolitico del pontificato di Francesco. Un Risiko espressivo del linguaggio geografico e del messaggio biografico che il pontefice argentino, più di qualsiasi predecessore, è avvezzo a iscrivere sulle investiture cardinalizie.Bastano a evidenziarlo, nel cv e pedigree delle dieci nuove nomine, i percorsi e trascorsi dei due gesuiti, confratelli del. Occidentali entrambi, ma esotici e cosmopoliti. Panasiatico l’uno, il lussemburghese Jean – Claude Hoellerich, a lungo docente a Tokyo e oggi presidente dei vescovi UE. Panafricano l’altro, il canadese di origini danubiane, con delega per i migranti, Michael Czerny. Come dire dalle barriere carpatiche di Visegrad ai laboratori multietnici dell’Ontario, per ...

monetninfea : RT @HuffPostItalia: Bergoglio blinda la maggioranza del conclave e prepara l’elezione del prossimo Papa - HuffPostItalia : Bergoglio blinda la maggioranza del conclave e prepara l’elezione del prossimo Papa -