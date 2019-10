Albano e Romina in gara a Sanremo 2020 | pronte due nuove canzoni

“Ho pregato per fermare Romina Power”. Dramma Albano : la confessione è un fulmine a ciel sereno : È un’intervista a cuore aperto, quella rilasciata da AlBano Carrisi (Al Bano) al settimanale ”Voi” diretto da Lorella Ridenti, da domani in edicola. Il cantante di Cellino San Marco ha raccontato alcuni retroscena della sua carriera, ormai cinquantennale e della sua vita privata, in particolare del matrimonio e del divorzio da Romina Power. Non è un mistero che la carriera di AlBano Carrisi sia iniziata con un’altra delle voci più apprezzate del ...

Albano sulla separazione da Romina Power : Speravo tanto che ci ripensasse : Intervistato dal settimanale VOI, Albano ha fatto ampi racconti della sua vita e sul passato tra lavoro e vita privata, ma ha anche parlato del suo futuro e dei suoi sogni nel cassetto. La vita di Albano Carrisi sarebbe degna di un romanzo per quanto è stata piena e talvolta imprevedibile. Il cantante di Cellino San Marco è un esempio di caparbietà e umiltà forse unico nel panorama del mondo dello spettacolo. Intervistato dal settimanale VOI, ...

Guida Tv Sabato 31 agosto : Albano e Romina su Rai 1 - Laura Pausini su Canale 5 : Programmi tv di Sabato 31 agosto – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 20:35 Techetechetè: Albano e Romina ore 22:30 Nel Sole Rai 2 ore 21:05 Bello Perfetto Killer Rai 3 20:30 McFarland, USA Canale 5 ore 21:10 Laura Pausini Circo Massimo Rete 4 ore 21:30 Una vita 1a Tv Italia 1 ore 21:10 Tarzan La7 ore 21:15 Body of Proof Tv8 ore 21:30 Lady D: le verità Nascoste Nove ore 21:00 Angel Eyes – Occhi d’angelo Sky Sport Serie A ...

Albano Carrisi e Romina Power - straziante foto inedita di Ylenia sorridente in costume : "Quando le estati..." : Una foto inedita di Ylenia Carrisi in costume e sorridente, da spezzare il cuore. A pubblicarla su Instagram è Romina Power, che ricorda un momento felice di molti anni fa prima che la scomparsa della figlia stravolgesse l'esistenza della madre e del padre, Albano Carrisi, portando poi alla rottura

Romina Power e Albano nonni bis - è nata Cassia la secondogenita di Cristel Carrisi : Fiocco rosa in casa Carrisi Luksic. Nelle scorse ore, in una clinica croata, é nata la figlia di Cristel Carrisi e nonna Romina non ha resistito postando la prima foto sui social. Romina Power e Albano Carrisi sono diventati nonni per la seconda volta. A dare l'annuncio ufficiale, dopo i rumors degli ultimi giorni, è stata nonna Romina che ha pubblicato sui social la foto della mano di Cristel che stringe quella della nuova ...