Tumore al seno | “In Italia 14mila pazienti con mutazione BRCA”

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Inaumentano i casi didella mammella, con un + 10% in cinque anni: erano 48.200 nel 2014, ne sono stimati 53.500 nel 2019. È in assoluto la neoplasia più frequente non solo nelle donne, ma nell’intera popolazionena. La mortalità, però, è in diminuzione in tutte le età, soprattutto nelle under 50, grazie alla maggiore diffusione dei programmi di screening mammografico anche nella fascia compresa fra 45 e 50 anni, che consentono di individuare molti casi in fase iniziale, e ai progressi delle terapie. Il 7% delle diagnosi è legato a fattori ereditari, un quarto dei quali determinato dalladi due geni (BRCA 1 e/o BRCA 2). Sono quindi circa 14.000 levive indopo la diagnosi di carcinoma mammario BRCA mutato. Per ridurre sia l’incidenza che la mortalità, una via da seguire è rappresentata dall’implementazione e rimborsabilità dei test genetici ...

AIRC_it : Il premio Lasker-DeBakey per la ricerca clinica 2019 è stato assegnato ai tre scienziati che più hanno contribuito… - DarioNardella : Boom quest’anno per @Corrilavita: un fiume rosa di oltre 35mila persone, tutti insieme per lottare contro il tumor… - GQitalia : Il cancro al seno colpisce anche gli uomini, ma molti si rivolgono troppo tardi al medico -