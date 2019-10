Trattato di Dublino | siamo il Paese con più domande di trasferimento di richiedenti asilo

Migranti - l’Italia cerca la svolta in Europa. Come funziona il «Trattato di Dublino» : Il mini vertice fra Italia, Francia, Germania e Malta, ospitato a La Valletta (Malta)?il 23 settembre, potrebbe sbloccare le tensioni diplomatiche sulla gestione dei Migranti. Si parla di un accordo per il ricollocamento automatico dei richiedenti asilo, con l’obiettivo di superare il «sistema Dublino»

Se le ong potessero riformare il Trattato di Dublino lo riformerebbero così : Migranti: emergenza o fenomeno gestibile? Quali politiche l'Unione europea può mettere in campo per governare questo fenomeno che sta catalizzando la politica di tutti gli Stati europei? La revisione del Trattato di Dublino è oggi più che mai necessaria per affrontare le migrazioni in maniera organica e solidale tra Stati. La cooperazione allo sviluppo internazionale come può contribuire ad affrontare il problema e quali politiche attive per ...

Anche la Germania vuole la riforma del Trattato di Dublino sui migranti : Dalla Germania arriverà presto una nuova proposta di riforma del sistema d'asilo in Europa. È il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer ad annunciarlo, oggi a Berlino, nello stesso giorno in cui a a Roma il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier subito dopo il colloquio con Sergio Mattarella al Quirinale promette all'Italia che "non sarà più lasciata sola" ad affrontare l'emergenza migranti nel Mediterraneo. Seehofer non ...