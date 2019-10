Roma Termini | fast food e ristoranti in bilico | Almeno 220 lavoratori a rischio

Roma - caos in metropolitana : passeggeri evacuati a piedi lungo le gallerie della linea B per un guasto. Al buio la fermata di Termini : caos a Roma lungo le linee della metropolitana. Alcuni passeggeri questa mattina sono stati fatti scendere a piedi in una delle gallerie della linea B. La segnalazione arriva direttamente dalle persone che erano a bordo dei vagoni, i quali hanno riferito che l’evacuazione è avvenuta a causa di problemi tecnici. Il treno si è fermato tra la fermata Circo Massimo e quella del Colosseo, tra le più frequentate anche dai turisti. Sono sotto la ...