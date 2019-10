Neonato morto | la testa schiacciata dalla mamma durante il parto

Neonato trovato morto in valigia - la mamma indagata per omicidio : È indagata per omicidio la 30enne di origini moldave, che ha occultato, dopo il parto, il corpo di suo figlio in una valigia in una abitazione a Vallo della Lucania, nel salernitano....

Neonato morto trovato in una valigia nella casa di una donna : la 30enne era in ospedale con emorragia in corso : Un Neonato è stato trovato morto in una valigia a Vallo della Lucania, nel Salernitano. La macabra scoperta è stata fatta dai carabinieri nella casa di una donna 30enne, una badante...

Salerno - Neonato trovato morto in una valigia : Il suo corpicino esanime era nascosto vicino a un armadio: il cadavere di un neonato è stato ritrovato, all’alba di oggi, all’interno di un’abitazione di Vallo della Lucania (Salerno). Durante il sopralluogo dei carabinieri il neonato è stato rinvenuto in una valigia. Il piccolo era stato partorito da una donna moldava, che lo avrebbe partorito in casa: dopo aver tagliato il cordone ombelicale, avrebbe abbandonato il bambino in ...

Neonato morto in una valigia - la madre era andata in ospedale per un'emorragia : Il cadavere di un Neonato è stato ritrovato in una valigia questa mattina a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno. La macabra scoperta è stata fatta dai carabinieri...

Neonato trovato morto in valigia - il dramma a Vallo della Lucania : Va in ospedale San Luca di Vallo della Lucania con una forte emorragia. I sanitari capiscono che aveva appena partorito. La triste scoperta quando i carabinieri raggiungono l?abitazione dove...

Neonato trovato morto in una valigia : 10.46 Il cadavere di un Neonato è stato ritrovato in una valigia a Vallo della Lucania, nel Salernitano. La macabra scoperta è stata fatta dai Carabinieri in casa di una 30enne moldava, dopo che questa si è presentata in ospedale per un'emorragia. Ricollegandola, correttamente, a un parto recente e non avendo notizie del bambino, i medici si sono insospettiti e hanno avvertito i carabinieri, che a casa della donna hanno trovato il corpicino. ...

Neonato morto dopo un intervento : i genitori chiedono giustizia : Sofia Dinolfo A Catania, un caso di malasanità in un locale ospedale, vittima un Neonato e i genitori chiedono giustizia Non si danno pace i genitori del piccolo Luigi morto10 giorni dopo dalla nascita nell’ospedale Garibaldi-Nesima di Catania. Il fatto è successo tre anni fa e da allora sono giorni di angoscia per i genitori che vogliono portare alla luce quanto successo denunciando un caso di malasanità. Luigi era nato da un parto ...

Neonato trovato morto in un cespuglio a Bolzano - la madre dimessa dall’ospedale : va in carcere : La donna rumena accusata di avere ucciso e abbandonato il figlio Neonato trovato sotto un cespuglio lungo una strada secondaria sopra a Lana (Bolzano) è stata dimessa oggi dall'ospedale Tappeiner di Merano e trasferita nel carcere di Trento. Domani si terrà l'udienza di garanzia. Attesi i risultati dell’autopsia sul corpicino.Continua a leggere

Neonato trovato morto in un cespuglio - fermata la madre : È stata fermata ed è piantonata in ospedale a Merano la madre del Neonato trovato morto in un cespuglio tra i frutteti di Lana e Cermes in Alto Adige, lunedì 16 settembre. È una donna romena impegnata in questo periodo nella raccolta delle mele. È accusata di omicidio aggravato e di occultamento di cadavere. L’autopsia dovrebbe chiarire le cause della morte del piccolo e anche è da accertare l’accaduto. Il corpo senza vita del piccolo aveva ...

Merano - Neonato morto abbandonato in un cespuglio : fermata la madre : La procura di Bolzano ha fermato la madre del neonato trovato morto, dopo che era stato abbandonato in un cespuglio di una scarpata a Lana di Sopra, nel Meranese. La donna è accusata di omicidio aggravato nei confronti del figlio e di occultamento di cadavere. Si attendono ora ulteriori elementi dai risultati dell'autopsia, ma la procura bolzanina ha già fatto sapere che "il corpo del bambino mostrava segni di violenza". Il ...

Merano - Neonato trovato morto in una scarpata <br> Arrestata la madre : Una donna è stata fermata nelle scorse ore nell’ambito delle indagini sul neonato trovato morto da una turista in una scarpata, dentro un cespuglio, ieri nel meranese. L'Arrestata sarebbe la madre del piccolo. Il neonato, trovato nella zona di Lana (Bolzano), aveva ancora il cordone ombelicale attaccato mentre la testa era avvolta in un panno. La donna fermata, di nazionalità romena, è accusata di omicidio aggravato e occultamento di ...

Neonato trovato morto in una scarpata in Alto Adige - la madre fermata per omicidio : Lo hanno trovato dei turisti in una scarpata di una stradina a Lana di Sopra, a Bolzano. Il Neonato aveva la testa era avvolta in un panno, legato più volte intorno al collo. Il corpicino,...

Neonato morto strangolato in una scarpata : fermata la mamma per omicidio aggravato : Lo hanno trovato morto, ancora con il cordone ombelicale attaccato, sotto un cespuglio nel Meranese. La testa del nenonato era avvolta in un panno, legato più volte intorno al collo. La...

Merano - Neonato trovato morto in una scarpata : arrestata la madre : Una donna è stata fermata nelle scorse ore nell’ambito delle indagini sul neonato trovato morto da alcuni turisti in un cespuglio in provincia di Merano ieri. L'arrestata sarebbe la madre del piccolo. Il neonato aveva ancora il cordone ombelicale attaccato, la testa era avvolta in un panno. La madre, di nazionalità romena, è accusata di omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Si attendono ora i risultati dell’autopsia disposta dalla ...