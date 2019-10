Muore investito da treno nella stazione di Vasto | il corpo ancora da identificare

Tragedia nell'aquilano - investito mentre fa jogging Muore 22enne di Arischia : L'Aquila - E' morto dopo il ricovero in ospedale Tiberio Giorgi, il 22enne che nella serata di ieri era stato investito lungo la statale 80 ad Arischia a pochi metri dalla sua abitazione. Ancora non da chiarire le dinamiche che hanno portato all'investimento del giovane, ma da una prima ipotesi, sembrerebbe che il ragazzo abbia inciampato mentre faceva jogging e sia caduto, proprio nel momento in cui sopraggiungeva un'auto. ...

Padre 34enne Muore investito da auto pirata. Salvo il figlio di 6 anni : A Castel Volturno (Napoli) un giovane Padre è stato travolto e ucciso da un'auto pirata. Il figlio di 6 anni è Salvo per miracolo. Passeggiava con il figlio di 6 anni ed è stato ucciso da un'auto pirata. Così, Giorgio Galiero, 34 anni, ha perso la vita verso le ore 20.30 di sabato 17 agosto.\\ È accaduto ieri sera, a Castel Volturno, in provincia di Napoli. Il trentaquatrenne era in giro per la piccola località balneare con la sua ...