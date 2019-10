Juventus | Sarri approva Havertz | ' Unisce ottime doti fisiche a grandi qualità tecniche'

Inter Juventus probabili formazioni : Sarri sorprende tutti - ecco la novità dal 1' : Inter Juventus probabili formazioni- Pochi giorni al calcio d’inizio della super sfida di San Siro tra Inter e Juventus. Sarri si prepara alla sfida delle sfide puntando forte sul 4-3-1-2. In porta confermato Szczesny, così come tutta la difesa. A destra agirà Cuadrado, a sinistra Alex Sandro, mentre De Ligt e Bonucci formeranno al coppia centrale. Poche novità anche a centrocampo. Pjanic play maker con Matuidi mezz’ala sinistra e ...

Mercato Juventus : novità importante. Offerta da 80 mln - Sarri approva : Mercato Juventus – La società Juventus fa sul serio ed ha intenzione di rinforzarsi ulteriormente già nei prossimi mesi. La dirigenza è a lavoro in vista delle sessioni future di Mercato, e secondo quanto filtra oltremanica, l’obiettivo chiaro è uno soltanto. La novità arriva direttamente dall’Inghilterra, dove si parla di Juventus interessata al calciatore del Chelsea, N’Golo Kanté. Mercato Juventus, bianconeri pronti ...

Inter Juventus probabili formazioni - Sarri ha già deciso : sciolto il rebus offensivo! : Inter Juventus probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della super sfida tra Inter e Juventus, match in programma domenica sera a San Siro. Maurizio Sarri, salvo clamorosi colpi di scena, si affiderà al solito 4-3-1-2, con Ramsey pronto nuovamente dal primo minuto nelle vesti di trequartista- Detto questo, occhio alle mosse del tecnico bianconero, il quale confermerà in blocco la difesa composta da Cuadrado, Bonucci, De ...

Kantè Juventus - Sarri lo vuole a Torino : valutazione monstre del Chelsea : Kantè Juventus – Prende forma la nuova Juventus di Sarri. Dopo un inizio poco convincente nonostante i risultati a favore, la vecchia signora sta cominciando ad ingranare. Le ultime due uscite, molto convincenti dal punto di vista del gioco, contro SPAL e Leverkusen hanno dimostrato quanto sia cresciuta la Juve di Sarri. L’ex tecnico però guarda già a come migliorare la rosa, così avrebbe richiesta un top player a centrocampo, non ...

Juventus - Sarri : 'Ho visto spendere soldi per giocatori che valgono meno di De Ligt' : Ieri sera, la Juventus ha vinto per 3-0 contro il Bayer Leverkusen in Champions League ed è sembrata in netta crescita. I bianconeri sono apparsi in forma e soprattutto hanno seguito alla lettera i dettami di Maurizio Sarri. Il tecnico juventino, ieri, ha scelto di fare anche alcuni cambi e in particolare ha deciso di schierare dal primo minuto Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino ha ripagato alla grande la fiducia datagli dal suo ...

Juventus-Bayer Leverkusen - Sarri : “Bernardeschi? Volevo far riposare Ramsey. Bene nella ripresa” : “Mi era piaciuto negli ultimi giorni di allenamento e questi avversari, quando portano il pressing, lasciano gli spazi e la gamba di Bernardeschi poteva tornarci utile. Inoltre Volevo far riposare Ramsey”. Lo ha detto Maurizio Sarri parlando di Federico Bernardeschi ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Juventus per 3-0 a Torino contro il Bayer Leverkusen. Quando gli è stato chiesto se sia stata la miglior Juventus ...

Qualità - intensità e una rosa da far invidia : Sarri continua a plasmare la sua Juventus nel dominio sul Leverkusen : Maurizio Sarri plasma la Juventus a sua immagine: Qualità e intensità, cambiano moduli e uomini, ma il risultato è sempre lo stesso. Leverkusen dominato e primi 3 punti in Champions League Dopo un inizio di stagione con qualche titubanza sul piano del gioco, la Juventus sta inziando ad assimilare la filosofia di gioco di Maurizio Sarri. Cambiano i moduli, cambiano gli uomini, ma il risultato a fine partita resta sempre la vittoria. Marco ...

La Juventus fa la voce grossa contro il Leverkusen - 3-0 e match mai in discussione : Higuain-Bernardeschi-Ronaldo - gongola Sarri [FOTO] : Juventus-Leverkusen live – E’ andata in archivio la seconda giornata valida per la fase a gironi di Champions League, in campo la Juventus contro il Leverkusen, importanti indicazioni per il tecnico Maurizio Sarri, netti miglioramenti per i bianconeri partita dopo partita, la Juventus adesso manda un chiaro messaggio alle avversarie nel girone, netto passo in avanti verso la qualificazione per gli uomini di Sarri che adesso ...

Juventus Bayer Leverkusen - ultimissime : scelta a sorpresa di Sarri! : Juventus Bayer Leverkusen- Mancano ormai poche ore al calcio d’inizio della sfida Champions tra Juventus e Bayer Leverkusen. Bianconeri in campo con il 4-3-1-2, con il ritorno di Sczcesny tra i pali. Invariata anche la difesa, con Bonucci e De Ligt centrale e Cuadrado e Alex Sandro sugli esterni. Nessuna novità a centrocampo, ancora escluso Rabiot, al suo posto dentro Matuidi, il quale ha ben figurato nell’ultima prestazione contro ...

LIVE Juventus-Bayer Leverkusen - Champions League in DIRETTA : sfida da vincere - Sarri si affida a Cristiano Ronaldo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le probabili formazioni di Juventus-Bayer Leverkusen – La presentazione di Juventus-Bayer Leverkusen – Il programma di Champions League (1° ottobre) Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Juventus-Bayer Leverkusen, secondo match valido per il Gruppo D della Champions League 2019-2020. All’Allianz Stadium di Torino la Vecchia Signora andrà a caccia dei tre punti, reduce ...

Havertz Juventus - Sarri lo elogia e Paratici prepara l’assalto decisivo : Havertz Juventus – Kai Havertz è il talento più splendente del Bayer Leverkusen: domani in campo sfiderà la Juventus all’Allianz Stadium e i bianconeri sono tra le società interessate al 20enne tedesco. Un interesse di cui parla anche Maurizio Sarri nella conferenza stampa alla vigilia del match Champions non lesinando complimenti al giovane trequartista. Havertz Juventus, le ultimissime Le parole di Sarri:“Unisce doti fisiche ...

Juventus-Bayer Leverkusen - le parole del tecnico Bosz : da Sarri a de Ligt : “Noi ci prepariamo sempre molto bene sul nostro avversario, ci sono persone addette a questo compito. L’abbiamo fatto anche in questo caso”. Lo ha detto il tecnico olandese Peter Bosz in conferenza stampa all’Allianz Stadium. E’ un Bayer Leverkusen attento quello che arriva a Torino per sfidare la Juventus nella seconda giornata del Gruppo D di Champions League. “Sappiamo che squadra sia la Juve, ...

Mercato Juventus - Sarri boccia Bernardeschi : possibile scambio col PSG : Mercato Juventus – Appena una partita da titolare, qualche scampolo di gara e poco altro: Federico Bernardeschi al momento non ha trovato grande spazio nella Juventus targata Sarri. L’ex Fiorentina non è stato schierato con costanza nonostante l’emergenza assenze vissuta dai bianconeri: fuori Douglas Costa è stato preferito Cuadrado nel tridente di attacco; arretrato il colombiano sulla linea difensiva per la carenza di ...

Juventus-Bayer Leverkusen - Sarri fa chiarezza : “in Champions non siamo favoriti. Dybala-Higuain-Ronaldo? Dico…” : Maurizio Sarri fa il punto della situazione in casa Juventus alla vigilia della sfida contro il Leverkusen: l’allenatore bianconero vuole una squadra che si diverta a giocare senza l’ansia di dover rispettare i pronostici Esordio con un pareggio e cammino subito in salita per la Juventus in Champions League. Già contro il Lverkusen serve fare risultato per non complicarsi troppo il prosieguo del girone. Maurizio Sarri lo sa ...