Juve | Bonucci | ' Richieste di Sarri sull' interpretazione sono opposte da quelle di Allegri'

Bonucci infiamma il Derby d’Italia : “vedrete una grande Juventus - faremo risultato. Inter? Conte non mi sorprende” : Leonardo Bonucci infiamma Inter-Juventus: il difensore bianconero pronto a fare risultato nonostante i nerazzurri dell’ex Antonio Conte abbiano iniziato benissimo la stagione Il countdown sta per scadere, domenica notte la Serie A si ferma per il big match fra Inter e Juventus. Ad infiammare una partita già caldissima ci ha pensato Leonardo Bonucci che ai microfoni di Sky Sport ha parlato con sicurezza della prestazione della ...

PROBABILI FORMAZIONI JuveNTUS BAYER LEVERKUSEN/ Diretta tv : certezze Bonucci-De Ligt : PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BAYER LEVERKUSEN: focus sulle difese, le scelte dei due allenatori per la partita del gruppo D di Champions League.

Juventus - gli intoccabili di Sarri : su tutti Bonucci - Alex Sandro e CR7 (RUMORS) : In queste prime giornate di Serie A è stata evidente la volontà di Sarri di puntare sempre sui soliti giocatori, almeno fino alla partita contro l'Atletico Madrid: sia nel match contro l'Hellas Verona che in quello con il Brescia il tecnico toscano ha deciso di cambiare in maniera più massiccia i titolari, iniziando a coinvolgere anche quei giocatori arrivati in estate e sui quali la dirigenza bianconera ha puntato molto. Ad esempio contro ...

Nella Juve di Sarri - Bonucci interpreta il doppio ruolo di capitano e maestro : La Juventus alla fine della scorsa stagione ha deciso di esonerare Massimiliano Allegri e al suo posto ha ingaggiato Maurizio Sarri, con l’intento di cambiare modalità di gioco. La rivoluzione sta procedendo con alti e bassi. Infatti, durante le partite, a momenti esaltanti si alternano errori banali soprattutto in fase difensiva. Il pacchetto arretrato è stato sempre uno dei punti di forza della squadra, ora però, a causa del grave infortunio ...

Juventus - Leonardo Bonucci ai compagni dopo la lite : "I panni sporchi si lavano in famiglia" : Momenti di nervosismo in casa Juve. dopo il triplice fischio che ha sancito il beffardo pareggio per 2-2 a Madrid contro l'Atletico, l'esterno colombiano bianconero Juan Cuadrado, autore del primo gol della Juventus, discuteva animatamente con alcuni suoi compagni per delle possibili responsabilità

Atletico Madrid-Juventus 2-2 - le pagelle di CalcioWeb : Bonucci muro - Matuidi sta ancora correndo [FOTO] : Atletico Madrid-Juventus, le pagelle di CalcioWeb – E’ appena terminata la sfida del Wanda Metropolitano tra i colchoneros e i bianconeri valida per la prima giornata della fase a gironi della Champions League. Gli uomini di Sarri, non al completo per via di diversi infortuni, chiamati a riscattare – quantomeno nella prestazione – il pari di sabato a Firenze. Rammarico bianconero, nel risultato ma non nella ...

Juventus - così iniziarono le minacce degli ultras : “Non scherzate - siete quotati in borsa”. Tra i ricatti la finta contestazione a Bonucci : La stagione 2017/18 è conclusa. Il rapporto tra Juventus e ultras è finito sotto i riflettori dopo l’indagine della Dda di Torino, “Alto Piemonte”, la Commissione parlamentare antimafia si è attivata e anche la giustizia sportiva. Il 17 aprile 2018 il questore Francesco Messina chiede alla società di interrompere la cessione di biglietti gratuiti. A giugno Alberto Pairetto, supporter liaison officier del club di Andrea Agnelli, ha un compito ...

Juventus - Bonucci : 'La squadra ha dimostrato carattere' : Quello di oggi è stato un pomeriggio molto complicato per la Juventus che in quel di Firenze ha pareggiato per 0-0 contro la squadra di Montella. I bianconeri hanno dovuto fare anche diversi cambi forzati a causa di alcuni problemi fisici e Douglas Costa e Miralem Pjanic hanno chiesto il cambio già nel primo tempo, mentre Danilo è uscito nella seconda frazione di gioco a causa dei crampi. Questi cambi forzati non hanno aiutato Maurizio Sarri ad ...

Juve - ripresi gli allenamenti : rientrano dalle nazionali Bonucci - Bernardeschi e Pjanic : Questo pomeriggio, la Juventus è tornata alla Continassa per iniziare ad allenarsi in vista della partita contro la Fiorentina. Al JTC sono rientrati anche i primi nazionali e in particolare si sono rivisti Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi e Miralem Pjanic. Tra domani e dopodomani invece il gruppo si compatterà nuovamente visto che sono attesi gli altri nazionali e finalmente Maurizio Sarri avrà il tutto i suoi uomini a disposizione. ...