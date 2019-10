IX Municipio | Cucunato | Ci dissociamo da Sindaca che parla molto e conclude poco

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Roma – Piero(Forza Italia): Forza Italia in piazza contro la Raggi sabato 12 Ottobre con la speranza che Roma torni ad essere una capitale europea e non l’emblema del degrado e della demagogia politica. Siamo caduti dalla padella alla brace dal PD di Marino ai 5 stelle della Raggi, una debacle amministrativa che accompagna lo sconforto dell’attuale situazione che ci troviamo a combattere. Apprezzo l’impegno e stimo il coordinatore romano del partito Davide Bordoni per il suo lavoro nei territori nel tenere unito il partito e nel dialogo con i nostri alleati Lega e Fratelli d’Italia. Per questo nel IX, come in tutti gli altri, non mancherà un presidio di Forza Italia e invito tutti alla massima partecipazione, più firme raccoglieremo prima manderemo a casa unache. La dignità dei romani non può essere più calpestata ed ...