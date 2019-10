Gualtieri: presto comitato pro-clima

"Tra le prime misure immediate" il governo punta a creare "uninterministeriale per il contrasto ai cambiamentitici che entrerà nel Cipe". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto, alla presentazione del rapporto Asvis. Quello della sostenibilità ambientale e sociale, ha detto, è un obiettivo fondamentale e trasversale del governo. Poi, sulla manovra: non consisterà solo nel disinnesco delle clausole di salvaguardia ma in misure di crescita.(Di venerdì 4 ottobre 2019)