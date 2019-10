GP Beghelli 2019 | la startlist e l’elenco completo dei partecipanti Presenti Colbrelli e

Fonte : oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Domenica 6 ottobre si correrà la 24ma edizione del GP Bruno, classica che si svolge a Monteveglio. Il percorso misura 199,3 km ed è caratterizzato dal circuito di Zappolino, con 10 giri da percorrere, in cui è presente l’omonima salita, che renderà selettiva la corsa. Lo scorso anno si impose l’olandese Bauke Mollema che sarà nuovamente al via per cercare il bis. Nella Trek-Segafredo vedremo anche l’australiano Richie Porte, oltre agli italiani Giulio Ciccone e Matteo Moschetti. Laè di alto livello e in gara ci saranno diversi big come Sonny(Bahrain Merida), già vincitore nel 2015, Gianni Moscon, che nel Team INEOS avrà al fianco il colombiano Egan Bernal, vincitore dell’ultimo Tour de France. Presente poi anche l’altro colombiano Fernando Gaviria (UAE-Team Emirates), oltre agli spagnoli Mikel Landa (Movistar) e Luis León Sánchez (Astana), che si impose ...

