Da Gabrielli nessun mea culpa sul ferimento di Fassina | Comportamento Polizia

huffingtonpost

(Di venerdì 4 ottobre 2019) “L’operato dellaè stato ineccepibile”. Francorisponde così a chi gli chiede un commento suldel deputato di LeU Stefanonel corso della manifestazione di Roma Metropolitane. Il capo della, a margine del “Festival delle città” continua: “Altri non avrebbero dovuto consentire che si arrivasse a quel punto e il delegato dell’assessore avrebbe dovuto avere maggior cautela nel chiedere l’intervento dellaper entrare in una circostanza nella quale forse se non fosse entrato non avrebbe creato quanto successo dopo”. Poi, ancora, la difesa delle forze dell’ordine: “Io credo che chi manifesta deve sempre porsi nella condizione di manifestare pacificamente il proprio pensiero. E di non considerare i poliziotti e i carabinieri dei punching ball”. E ...

