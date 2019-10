Clima | proteste degli studenti contro lo sponsor E la Royal Shakespeare Company chiude i

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2019) L’onda verdeambientalisti arriva anche a teatro: laè stata costretta dalle mobilitazioni studentesche are i rapporti con loBp, alias British Petroleum, gigante dell’industria petrolifera. Una collaborazione che dura da otto anni e che si interromperà alla fine del 2019, con più di due anni di anticipo rispetto a quanto previsto. Leandavano avanti da mesi e hanno raggiunto il culmine in occasionescioperi delle settimane scorse, organizzati in tutto il mondo dagli attivisti che si ispirano a Greta Thunberg. I ragazzi hanno scritto una lettera aperta alla compagnia teatrale chiedendo alle scuole di sospendere le gite scolastiche lì indirizzate: “Vi scriviamo perché i vostri biglietti scontati a 5 sterline e destinati ai giovani dai 16 ai 25 anni sonoizzati dalla compagnia Bp. Questo significa che ...

clarissa_gmai : RT @UAAR_it: L'Indonesia, in un clima di regressione identitaria confessionalista, potrebbe punire il sesso fuori dal matrimonio. La contro… - minguzzi : La nuova ondata di proteste, per prima quelle sul clima, rimettono in discussione il funzionamento delle nostre dem… - Lele76Lele : RT @UAAR_it: L'Indonesia, in un clima di regressione identitaria confessionalista, potrebbe punire il sesso fuori dal matrimonio. La contro… -