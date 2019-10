Alimenti trasportati con mezzo non idoneo | la polizia sequestra 4 quintali di merce

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 4 ottobre 2019) L'Aquila - Il personale della SottosezioneStradale di Avezzano, nell’ambito del potenziamento dei controlli di legalità nel settore del trasporto di sostanze alimentari, ha proceduto al sequestro difreschi e congelaticonnon. In particolare, nella mattinata di ieri il personale dioperante nel territorio marsicano ha proceduto al controllo di un furgone Ducato, condotto da F.A., 53enne, che trasportava prodotti alimentari surgelati e freschi da L’Aquila ad Atina (FR). Il veicolo, munito di attestazione ATP, che regola il trasposto di merci deteriorabili in furgoni frigo, era dotato di struttura coibentata frigorifera di classe “A”, idonea al trasporto a regime di temperatura controllata solo ed esclusivamente per il trasporto difreschi, con una temperatura, rilevata tramite display del veicolo, di 17°C. Sul ...