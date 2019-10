Twitch banna uno streamer che ha spaccato in diretta una tastiera dalla rabbia

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Matt Vaughn, il 31enne famoso sucon il nome Dellor, è statotopiattaforma dopo che si è volutamentein faccia unain seguito ad una sconfitta durante una partita in.L'incidente sarebbe avvenuto il 1° ottobre, lo stesso giorno in cui loavrebbe dovuto ricevere il pulsante di sottoscrizione al suo canale, rimosso in aprile dopo che il giocatore aveva insultato pesantemente una ragazza. Dellor si è sfogato in seguito su Twitter: "to a tempo indefinito super autolesionismo dopo aver distrutto unain" ha scritto. "Ho comprato queste tastiere proprio perché sono fragili e poco costose, ne ho distrutte a centinaia e non mi sono mai fatto un graffio".L'ex pro-player di Overwatch ha aggiunto: "Non ho parole, ho fatto un appello ama probabilmente passerà del tempo prima di essere riammesso. Ho rotto ...

