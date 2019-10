Sospensione pensione di cittadinanza e reddito entro ottobre | come evitarla

Reddito di cittadinanza - occhio alla Sospensione : in migliaia dovranno integrare la richiesta : Per chi effettuerà l'aggiornamento dopo il 21 ottobre la prestazione resterà sospesa sino all'acquisizione della...

Rosa Maria Dell’Aria - la Sospensione della prof dopo 4 mesi è ancora lì. La viceministra Ascani al provveditore : “Revochi il provvedimento” : Il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti si era impegnato in prima persona. Il vicepremier Matteo Salvini aveva voluto incontrarla, rassicurandola. Ma la sospensione per motivi disciplinari a Rosa Maria Dell’Aria, insegnante dell’Iti Vittorio Emanuele III di Palermo dopo 4 mesi è ancora lì, tutta intera. Una sanzione che il provveditore di Palermo decise dopo aver accusato l’insegnante di non aver controllato due slide ...

Brexit - la Corte specifica : è illegale la Sospensione del Parlamento non l’addio all’Ue : La Corte Suprema del Regno Unito ha dichiarato il caso della sospensione del Parlamento da parte del Primo Ministro “giurisdizionabile“, di sua competenza: la prorogation può dunque essere oggetto di una decisione giudiziaria. I giudici supremi hanno così bocciato la decisione della High Court inglese e accolto la decisione della Inner Court della Court of Session scozzese. Il caso portato alla Corte Suprema, come ha sempre tenuto a ...

La Sospensione del parlamento britannico di Boris Johnson è illegale : Boris Johnson (foto: Daniel Leal-Olivas – WPA Pool/Getty Images) Questa mattina i giudici della Corte suprema britannica hanno stabilito all’unanimità che la sospensione dei lavori del parlamento britannico, voluta dal premier Boris Johnson, è illegittima e ha avuto conseguenze estreme per la democrazia. Il verdetto è arrivato al termine di una tre giorni di udienze, non è appellabile e mette il premier in grave difficoltà. La ...

Atletica – La Iaaf non ha dubbi : confermata la Sospensione della Federazione russa : La Federazione russa ancora sospesa: nessun cambiamento dello status della RusAF Si mette male per la Russia: l’Iaaf, associazione internazionale delle federazioni di Atletica leggera, ha deciso oggi pomeriggio di confermare la sospensione della Federazione russa. “Non c’è alcun cambiamento nello status“, ha comunicato l’Iaaf nei confronti della RusAF a margine del 218° Consiglio Iaaf di Doha. La Federazione ...

Mondiali di atletica - la Iaaf esclude la Russia : prolungata la Sospensione per doping di Stato : La Russia non potrà partecipare ai Mondiali di atletica di Doha, al via venerdì. Il Consiglio della Iaaf, riunito oggi, ha infatti deciso di prolungare la sospensione inflitta alla Federazione russa nel novembre 2015 in seguito allo scandalo del doping di Stato nel quale si era ritrovata invischiata Mosca. La Russia ha già saltato la precedente edizione della rassegna iridata di atletica del 2017 a Londra, così come le Olimpiadi di Rio ...

Domani la Corte suprema britannica dirà se la Sospensione del Parlamento decisa da Boris Johnson sia legittima : Domani alle 11.30 ora italiana la Corte suprema britannica annuncerà il suo verdetto sulla sospensione dei lavori del Parlamento britannico voluta dall’attuale primo ministro conservatore Boris Johnson. Un eventuale verdetto contrario al governo potrebbe avere un’influenza molto forte sul processo di

Reddito di cittadinanza - Sospensione temporanea : chi riguarda e come funziona : C'è una novità (in cantiere) sul Reddito di cittadinanza: potrebbe essere inserita la possibilità di sospendere l'erogazione...