Se l’Inter avesse battuto il Liverpool | sarebbe stata proclamata festa nazionale?

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Da un lato, c’è da essere soddisfatti. Oggi è l’Inter che esce a testa alta, grazie lo stesso e tutto il campionario retorico che accompagna prestazioni di squadre inferiori che se la battono fino all’ultimo minuto o quasi. È accaduto all’Inter ieri sera al Camp Nou. È anche, e soprattutto, questione di aspettative. In molti temevano la goleada. E quindi aver visto la squadra di Conte giocare alla pari, anzi meglio, per un’ora buona contro il Barcellona, ha suscitato stati d’animo euforici. L’Inter ha perso 2-1 con due gol di Suarez il minimo sindacale per la squadra catalana, eppure sembra che abbia vinto. Potremmo definirla la sconfitta più bella della storia del calcio. È rimasto il solo Conte, nel post-partita, a ricordare il risultato e a sottolineare che adesso per la qualificazione si fa dura. il Dortmund ha vinto in casa dello Slavia ...

