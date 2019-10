Rapisce | violenta e uccide barbaramente una bimba di 9 anni Lui ne ha soltanto 12

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Quella che vi stiamo per raccontare è una storia atroce. Per leggerla ci vorrà coraggio, ve lo diciamo sin da subito. Un ragazzino brasiliano di 12ha confessato di aver rapito,to e ucciso una bambina autistica di nove: il corpo della vittima è stato trovato in un bosco con i segni di abusi sessuali e di strangolamento. Raíssa Caparelli era scomparsa nel pomeriggio di domenica scorsa da un evento di beneficenza a cui stava partecipando insieme alla sua famiglia presso l’Unified Educational Center (CEU) di Anhanguera, un sobborgo di San Paolo. Le telecamere di sicurezza hanno mostrato Raíssa Caparelli mentre si allontanava con un bambino di pochipiù grande che, condotto in caserma, dopo un lungo interrogatorio ha confessato. Il corpo della giovanissima vittima è stato trovato a pochi chilometri di distanza dopo: era legato a un albero in un parco cittadino. ...

venti4ore : GIULIANOVA: RAPISCE E VIOLENTA EX FIDANZATA, ARRESTATO 42ENNE MORRO D’ORO RECIDIVO -