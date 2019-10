Pretty Little Liars The Perfectionists debutta in Italia dopo la sua cancellazione | trama

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 3 ottobre 2019)inThe. Lo spin off della più famosa e amata, arriva finalmente inad un anno di distanza dalla messa in onda americana elaufficiale annunciata nei giorni scorsi dalla rete e dalla stessa I. Marlene King seguita poi a ruota dal cast.La serie è ufficialmente lo spin off diperché riporta sullo schermo due dei personaggi più amati della serie madre ovvero Mona e Alison. La loro vita continua tanto da ritrovarsi di nuovo insieme, in un'altra città, alle prese con un altro mistero. Stessa formula, quindi, per la King che però non ha ottenuto molto, non sicuramente il successo della prima stagione di, questo è certo.Theprenderà il via da oggi, 3 ottobre, su Premium Stories su Infinity e Sky con un singolo ...

softiexnjm : @kiimuwujin JSJSJSJJS *pretty little liars intensifies* - xceltictea : Raga ho ordinato delle cosine su Pretty Little Thing e guardate che carine le bustine ???? adoro gli unicorni ???????? - sabrinaconsagra : @jungkooks_moles @little_mochi04 Che genere di film cerchi Vecchi musical Grease D'amore In stile 80-90 Pretty woma… -