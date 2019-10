Lite passionale a Imperia | 27enne aggredisce il rivale con una fiocina da pesca

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Fabrizio Tenerelli Laè iniziata in un bar del centro di. A un certo punto il più anziano, 50 anni, abbandona la discussione e si dirige a casa, ma il ventisettenne lo insegue, estrae unaa uso sportivo e la scaraventa contro ilÈ unaquella che si è consumata, a, tra un ventisettenne fidanzato con una donna di 45 anni e l’ex compagno di lei, un uomo di 50 anni, che non aveva ancora accettato la fine di quella relazione. Due generazioni a confronto, in disputa per un amore conteso. È un duello un po’ “sui generis”, quello che ha visto come protagonisti i due rivali, con il ventisettenne che, per farsi giustizia, ha estratto unadae l’ha puntata contro il proprio avversario. Per fortuna, è giunta una pattuglia della polizia che ha disarmato il giovane amante, portandolo in caserma, dove è stato denunciato per ...

