Levante | «Il destino dei miei due nomi»

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 3 ottobre 2019)Questa intervista è uscita sul numero 40 in edicola fino al 9 ottobre 2019 Se non fosse per una fuitina, oggi Claudia Lagona in artenon starebbe qua a parlare di sé e del suo nuovo album. «È una storia bellissima, posso raccontargliela?», chiede entusiasta. Certo. «Allora, igenitori erano entrambi siciliani trapiantati a Torino. Mio padre studiava Ingegneria meccanica e andava a riempire i thermos di caffè nel bar del mio futuro nonno materno, dove ad aiutare dietro il bancone c’era questa ragazzina di 15 anni: mia madre. Lui aveva dieci anni in più. La differenza d’età era tanta, i genitori di lei non erano favorevoli alla relazione. Così mamma e papà decidono di scappare. Ma – colpo di scena! – la notte della fuga, mia madre trova la porta chiusa con qualche mandata in più e non trova la ...