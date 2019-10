L'addio al calcio di Marchisio - “principino” di una generazione sospesa : Nella carriera di un calciatore ci sono gesti e momenti che raccontano tutto o quasi. Come una firma, una cifra stampata sulla maglia. Quello di Claudio Marchisio era sicuramente il dribbling, addosso all’avversario, avvitandosi su sé stesso e portando via il pallone, accarezzandolo con i tacchetti.

Calciomercato Juve - Ronaldo starebbe pensando all'addio : Mbappé o Neymar i possibili eredi : Le ultime notizie sul Calciomercato della Juventus riguardano Cristiano Ronaldo. Questa settimana il campione portoghese ha parlato del suo futuro, spaventando non poco i tifosi bianconeri. Ronaldo è infatti stato intervistato da 'Sport Bible' e ha dichiarato che potrebbe ritirarsi dal calcio tra un anno o due. "Da cinque anni ho iniziato il processo che mi vedrà fuori dal calcio", ha detto la stella della Juventus. Ronaldo ha un contratto con ...

"Il mio corpo non reggeva più". Marchisio ha spiegato il suo addio al calcio : "Ho vissuto un'estate difficile, ero impegnato in una riabilitazione, ho cercato di recuperare ma vedevo che la mia testa voleva fare qualcosa che il corpo non reggeva più". Così l'ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio, che oggi pomeriggio all'Allianz Stadium ha dato l'addio al calcio giocato. "Se non è più possibile dare il meglio è giusto prendere una decisione - ha aggiunto Marchisio - sono arrivate offerte importanti da altri ...

Marchisio annuncia l’addio al calcio allo Stadium : “ho deciso di ritirarmi - adesso un nuovo progetto” : Mancava solo l’ufficialità che è prontamente arrivata, Claudio Marchisio lascia il calcio giocato, la comunicazione è arrivata direttamente dal Principino in conferenza nella sala ‘Gianni e Umberto Agnelli’ dell’Allianz Stadium. “Ho deciso di ritirarmi, è stata una decisione ponderata, ma difficile”, ha spiegato il giocatore. “Ho scelto un luogo come questo per annunciarlo. Volevo farlo a casa mia, ...

Il Principino Marchisio esce di scena e dà l’addio al calcio : Il Principino Marchisio esce di scena e dà l'addio al calcioIl Principino Marchisio esce di scena e dà l'addio al calcioIl Principino Marchisio esce di scena e dà l'addio al calcioIl Principino Marchisio esce di scena e dà l'addio al calcioIl Principino Marchisio esce di scena e dà l'addio al calcioIl Principino Marchisio esce di scena e dà l'addio al calcioIl Principino Marchisio esce di scena e dà l'addio al calcioIl Principino Marchisio esce ...

Juventus - CR7 starebbe pensando all'addio al calcio : i tifosi sognano Mbappé o Neymar : L'arrivo di Cristiano Ronaldo è stato molto importante per tutto il calcio italiano: il portoghese ha sicuramente portato un ritrovato prestigio a tutto il movimento del nostro calcio che mancava da decenni. Allo stesso tempo, la Juventus ha deciso di investire in maniera pesante sul portoghese convinta che alla lunga il suo acquisto possa portare dei benefici sportivi ed economici. Ma l'ultima intervista di Ronaldo a 'Sport Bible' ha ...

Marchisio dà l’addio al calcio giocato : l’annuncio in grande stile allo Stadium : Claudio Marchisio annuncia l’addio al calcio giocato, decisione a sorpresa per il calciatore ex Juventus che all’età di 33 anni appende gli scarpini al chiodo, il calciatore è reduce dall’esperienza poca fortunata in Russia, allo Zenit, la carriera del centrocampista è stata condizionata da tanti infortuni, per ultimo uno di qualche mese fa. Addio in grande stile per Marchisio che comunicherà la decisione nella giornata ...

Claudio Marchisio si ritira! L’addio al calcio a 33 anni a causa di problemi fisici : domani l’annuncio allo Stadium : Claudio Marchisio ha deciso di lasciare il calcio. Il ‘Principino’ si ritira a causa dei ben noti problemi fisici degli ultimi mesi: domani l’annuncio all’Allianz Stadium, davanti al pubblico della ‘sua’ Juventus Claudio Marchisio si ritira dal calcio giocato. L’ex centrocampista della Juventus ha deciso di dire basta con il pallone all’età di 33 anni: i guai fisici degli ultimi mesi che lo ...

L’uomo del giorno - Omar Sivori : il talento infinito e la follia del “Cabezon” - l’addio al calcio in diretta tv : Il 2 ottobre del 1935 nasceva a San Nicolas, vicino Buenos Aires, uno dei calciatori più forti della storia: Omar Sivori. Componeva il trio degli “Angeli dalla faccia sporca” nella nazionale argentina, insieme ad Angelillo e Maschio. Si divertiva ad irridere gli avversari a suon di dribbling e tunnel. La Juventus per assicurarselo versò nelle casse del River Plate 10 milioni di pesetas. Nella stagione 1957-58 i bianconeri ...

Calcio e razzismo - oggi incontro a Palazzo Chigi : addio linea Salvini - verso chiusura dei settori? : In programma per oggi l’incontro tra il Ministro della Sport Vincenzo Spadafora con il presidente della Figc Gabriele Gravina, incontro già previsto da tempo, ma che, come scrive la Gazzetta dello Sport, a seguito della dichiarazioni di Infantino verterà sicuramente sul tema razzismo. L’obiettivo è chiaro: costruire insieme una linea nuova in cui, parole del Ministro a «El Pais», ognuno si assuma le proprie responsabilità: istituzioni, ...

Calciomercato Juventus - Dybala verso l'addio a gennaio (RUMORS) : Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Paulo Dybala, certamente uno dei giocatori più chiacchierati in questo primo inizio di stagione. L'attaccante argentino, infatti, finora ha collezionato solo una serie di panchine, nonostante l'apprezzamento iniziale di Maurizio Sarri. Il tecnico bianconero, infatti, nella sua prima conferenza stampa alla Juventus aveva detto di ...

Kompany lascia il calcio - ma salta partita d'addio/ Video "infortunato.. come sempre" : Vincent Kompany lascia il calcio, ma non la sfortuna: costretto a saltare la sua partita d'addio, commenta 'infortunato.. come sempre'. Video highlights

Calciomercato Juventus - possibile addio di Dybala a gennaio : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Paulo Dybala, certamente uno dei giocatori più discussi in questo inizio di stagione. L'attaccante argentino, infatti, è stato molto vicino all'addio alla Juventus. Il club bianconero lo avrebbe offerto al Manchester United in cambio di Romelu Lukaku, ma il sudamericano si è opposto con tutte le sue forze al ...

Calciomercato Juventus - addio Emre Can : la nuova mezz’ala arriva dalla Liga! : Calciomercato Juventus- Mercato bianconero appena concluso, ma la sensazione è che Paratici sia già a lavoro per completare la Juventus in vista del prossimo mercato di gennaio. Secondo le ultime indiscrezioni e come confermato dalla stampa spagnola, la Juventus sarebbe pronta a fiondarsi nuovamente alla carica per Rakitic. addio ormai scontato a Emre Can, il […] More