La polizia di Hong Kong denuncerà per aggressione il 18enne ferito da un agente negli

La rabbia di Hong Kong dopo lo sparo della polizia. In piazza maschere di Guy Fawkes e colletti bianchi : Mentre per le strade di Hong Kong infuriava la più violenta protesta politica da questa estate, molti manifestanti hanno adottato un nuovo simbolo: le maschere di Guy Fawkes. Le maschere, rese popolari dal fumetto e dal film ‘V per Vendetta’, sono state adottate da numerosi movimenti di protesta negli ultimi anni, in particolare da attivisti anonimi e Occupy Wall Street. Ma fino a ora non erano apparse nelle enormi ...