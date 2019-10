Imprese | Conte | ‘capitale umano e innovazione le leve per rinascere’

Imprese : Conte - Italia solida e resiliente : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Nonostante il rallentamento globale l’Italia è solida e resiliente. Il tasso di disoccupazione Italiano ad agosto è calato al 9,5%, il minimo dal novembre del 2011”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nel corso del suo intervento all’Assemblea generale di Assolombarda.“Anche il tasso di disoccupazione giovanile è in netto calo al 27,1% – rivendica Conte – con ...

**Imprese : Conte - su produttività fanalino coda Ue - pesa calo investimenti pubblici** : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “I dati positivi”, come quelli sul calo della disoccupazione, “non ci impediscono tuttavia di osservare i problemi strutturali dell’Italia. Tra il 1995 e il 2017 la produttività del lavoro è cresciuta in media dello 0,4% all’anno, decisamente al di sotto della media europea che si è attestata al +1,6%. Su questo ritardo ha pesato la costante riduzione degli investimenti ...

Imprese : Conte - 'in Borsa aziende socialmente responsabili hanno più valore' : Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Ci sono tanti studi che mostrano che le Imprese socialmente responsabili hanno in Borsa un valore di quotazione alto". Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo al Convegno internazionale 'Percorsi Mediterranei di Mediazione per la pace' promosso dall'Università di Cag

**Imprese : Conte - 'l'azienda socialmente responsabile è sapiens'** : Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Ciascuno di noi, in qualche misura, è obbligato anche verso le generazioni future. Direi che l'impresa socialmente responsabile è un'impresa 'sapiens', fa dello sviluppo sostenibile la propria prospettiva di azione e partecipa a un'intrapresa comune più ampia, dove c'è co

Imprese : Conte - ‘in Borsa aziende socialmente responsabili hanno più valore’ : Roma, 2 ott. (AdnKronos) – “Ci sono tanti studi che mostrano che le Imprese socialmente responsabili hanno in Borsa un valore di quotazione alto”. Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo al Convegno internazionale ‘Percorsi Mediterranei di Mediazione per la pace’ promosso dall’Università di Cagliari.“Oggi come oggi – ha inoltre rimarcato il presidente del Consiglio – se si vuole ...

Governo : Saltamartini (Lega) - ‘Conte bis nemico di famiglie e Imprese’ : Roma, 22 set. (AdnKronos) – “Il trasformista Conte ha svelato la vera faccia del Governo Pd e M5S: Governo delle tasse e nemico delle imprese. E come primo atto mettono le tasse su merendine e bibite colpendo duramente il settore del nostro agro-alimentare. Non permetteremo questa aggressione fiscale a chi produce e alle famiglie” . Lo scrive su Facebook la deputata della Lega Barbara Saltamartini, presidente della ...

Sud : Conte - ‘consolidare Imprese bancarie per sostegno Imprese’ : Roma, 21 set. (AdnKronos) – “Dobbiamo fare di tutto, nell’ambito delle competenze del governo, per stimolare e favorire il consolidamento delle imprese bancarie per garantire il potenziamento dell’offerta di finanziamento e sostegno finanziario, economico all’intero sistema produttivo del Mezzogiorno. Ci stiamo lavorando e confidiamo di qui a poco, con l’aiuto di Bankitalia, di poter tornare a offrire ...

«Le sue Imprese nei libri di storia» : così Conte ha conquistato Berlusconi : L’incontro tra i due, avvenuto il 30 agosto, ha dimostrato plasticamente la capacità dell’oratoria del premier. così l’avvocato ha costruito intorno a sé una «tela gentile» che va dal fondatore di Forza Italia al Vaticano

Conte : «Giù tasse a redditi medio-bassi e a Imprese. Al lavoro per investimenti verdi fuori da deficit» : «Le risorse reperite» da calo dello spread, lotta all'evasione, tax expenditures e spending review «potranno contribuire a una significativa riduzione del carico fiscale su...

Conte : ora investimenti - aiuti a Imprese : 11.58 Conte, in Aula alla Camera, insiste sulla necessità di investimenti e assicura aiuto alle imprese. "Dobbiamo perseguire una strategia di azione che porti l'Italia a primeggiare, a livello mondiale, in tutte le principali sfide che caratterizzano la 'quarta rivoluzione industriale".E il Ministero dedicato all'Innovazione tecnologica ci trasformerà in una "Smart Nation",dice. Sottolinea: alt divario Nord-Sud, serve una "Banca di ...