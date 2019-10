Il raro prototipo di Nintendo PlayStation sarà presto messo in vendita

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Cédric Biscay, presidente di Shibuya Productions e organizzatore di MAGIC Monaco, ha appena rivelato sul suo account Twitter di essere stato informato da Terry Diebold della sua intenzione di vendere ildi.Al momento, non sappiamo ancora dovevenduto questo preziosoe nemmeno il prezzo richiesto. Considerando la rarità e l'importanza storica della console, è possibile aspettarsi che venga raggiunta una somma folle. Cédric Biscay prevede che verrà raggiunto inoltre un record mondiale.Terry Diebold aveva recuperato questodi(che risale al tempo in cuie Sony stavano pianificando di lavorare insieme) facendo un vero affare acquistandolo da Olaf Olafsson, dipendente di Sony durante la creazione della prima console. Questo pezzo è stato venduto a seguito della chiusura di una società per la quale Olafsson ...

Eurogamer_it : Il raro prototipo della console #NintendoPlayStation sta per essere messo in vendita. - GamingToday4 : Dai un'occhiata a questo prototipo di controller N64 incredibilmente raro - GamingToday4 : Dai un'occhiata a questo prototipo di controller N64 incredibilmente raro -