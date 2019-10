Confisca per equivalente | per la Cassazione può riguardare anche i vecchi beni

Decreto sicurezza bis - via le supermulte alle Ong : ma rimane la Confisca delle navi : Il Decreto sicurezza bis dovrebbe essere modificato dopo i rilievi del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La maggioranza sta pensando di abolire (o quanto meno ridurre notevolmente) le supermulte rivolte alle imbarcazioni che violano il divieto di ingresso nelle acque territoriali. rimane, invece, la confisca delle navi, ma solamente nel caso di recidiva.Continua a leggere

Milano. Ex night club Confiscato alla mafia diventa struttura per senzatetto con i cani : Quasi 500 metri quadrati distribuiti su due piani, cui si aggiungono un ampio terrazzo di 90 metri quadrati e un

Mafia : Confiscati beni per 10 milioni di euro alla famiglia Ercolano a Catania : La Dia (Direzione investigativa antiMafia) di Catania ha eseguito il sequestro di diversi beni appartenuti a Vincenzo Augusto Enrico Ercolano, un 49enne del posto, quest'ultimo figlio del patriarca Pippo Ercolano, il quale è ormai deceduto anni fa ed era ritenuto uno degli esponenti di spicco di Cosa Nostra. L'operazione di sequestro è scaturita a seguito di una delicata indagine investigativa, dalla quale è risultato che l'Ercolano avrebbe ...

Regione Lazio : Ok a criteri finanziamenti per interventi su beni Confiscati a criminalità : Roma – La commissione Affari costituzionali e statutari, Affari istituzionali, Partecipazione, Risorse umane, Enti locali, Sicurezza, Lotta alla criminalita’, Antimafia del Consiglio regionale del Lazio, presieduta da Rodolfo Lena, ha approvato all’unanimita’ lo schema di deliberazione 72 concernente direttive, criteri e modalita’ per la concessione di finanziamenti per la promozione di interventi volti a favorire ...

Cassazione : reato di truffa prescritto per Bossi e Belsito. Sì a Confisca dei 49 milioni : AGGIORNAMENTO ORE 21.50 - Prescrizione per Umberto Bossi e Francesco Belsito per il reato di truffa. Per quest’ultimo la Cassazione ha confermato l'appropriazione indebita con rideterminazione della pena da stabilirsi in appello. La Corte di Cassazione ha poi confermato la confisca dei 49 milioni alla Lega, nell’ultimo grado di giudizio sulla truffa ai danni dello Stato per i rimborsi elettorali. Sono però cadute le confische personali.La ...

