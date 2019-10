Borse | Asia in ribasso Europa | incertezza prima dell’avvio

Borse europee oggi - chiusura Borse asiatiche : L’indice dell’attività manifatturiera ai minimi da 10 anni negli Stati Uniti mette in allarme gli investitori. Attesa oggi per i dati sull’occupazione e per gli interventi dei banchieri Fed

Borse europee previste in rialzo - le asiatiche chiudono positive : Le Borse europee si avviano verso un’apertura in rialzo, sulla scia dell’’intonazione positiva di quelle asiatiche e di Wall Street ieri sera

Borse asiatiche in calo sui timori per la crescita globale : Andamento negativo per le Borse asiatiche. Gli investitori vendono azioni a causa dell’incertezza che domina sui mercati

Borse asiatiche contrastate - tensione sul petrolio : Le Borse asiatiche chiudono contrastate la prima seduta della settimana nonostante i buoni segnali in arrivo dal fronte della guerra commerciale

Borse attese deboli - listini asiatici positivi : Si prospetta un’apertura piatta o leggermente negativa per le Borse europee, dopo che giovedì avevano chiuso ai massimi dell’ultimo mese. Ma l’umore resta buono. Bene le Borse asiatiche.

Borse asiatiche positive - spread in calo : I nuovi venti di guerra commerciale non sembrano condizionare più di tanto i mercati azionari in Asia che hanno chiuso in rialzo l’ultima seduta della settimana. Ieri la Cina ha fatto sapere di essere pronta a mettere in atto ritorsioni non appena scatteranno i nuovi dazi al 10% sulle merci cinesi in programma per l’inizio di settembre

Spread in netto calo dopo il voto in Senato - Borse asiatiche in ripresa : Spread in picchiata questa mattina. Nei primi scambi il differenziale di rendimento tra BTp e Bund, che ieri aveva chiuso gli scambi a quota 222 punti, è sceso di oltre 5 punti

Borse asiatiche contrastate. Realizzi sui bond dopo il rally : Borse asiatiche contrastate in scia a Wall Street ha recuperato parte del terreno perso nell’ultima settimana. In un

Borse asiatiche in rosso - volatilità ai massimi da dicembre : Le Borse asiatichechiudono in rosso una seduta ad alta volatilità segnata dai rinnovati timori di guerra commerciale

Borse europee in netto calo sulla scia dell'Asia : Partenza in deciso ribasso per le principali Borse europee che proseguono così la debolezza della scorsa settimana. In avvio a Francoforte il Dax scivola dell′1,03%, a Parigi il Cac40 cede l′1,07% e a Londra l’indice Ftse100 segna una flessione dell′1,08%. La Borsa di Milano ha aperto in calo, l’indice Ftse Mib a meno 0,79%. A pesare sugli scambi la tensione commerciale tra Stati Uniti e Cina, scatenata ...