Asteroide grande quanto Buckingham Palace "sfiorera'" la Terra questa notte : Un Asteroide transiterà nelle prossime ore a una distanza relativamente vicina dalla Terra. Si tratta dell'SP3, un Asteroide già noto agli esperti, caratterizzato dalle dimensioni di circa 19...

Stanotte un Asteroide grande quanto Buckingham Palace “sfiorerà” la Terra : Un asteroide grande quasi quanto Buckingham Palace “sfiorerà” la Terra questa notte a una distanza classificata come “potenzialmente pericolosa“. L’asteroide SP3, grande circa 20 metri, si avvicinerà al nostro pianeta a una distanza di circa 384 km a più di 31mila km/h, secondo i calcoli della NASA, e di conseguenza sarà vicino a noi della Luna. Ovviamente l’impatto è una ipotesi totalmente esclusa: anche se ...

Questa notte un Asteroide si avvicinerà pericolosamente alla Terra : Questa notte un asteroide grande quasi quanto Buckingham Palace passerà vicino alla Terra a una distanza considerata come "potenzialmente pericolosa". Secondo i calcoli della Nasa, succederà intorno a mezzanotte: l'asteroide SP3 si avvicinerà al nostro pianeta a una distanza di circa 384 chilometri a più di 19 mila miglia all'ora. Questo significa che sarà più vicino a noi della Luna. La buona notizia è che si esclude l'impatto e, se anche ci ...

Doveva colpire la Terra il 9 settembre : l’Asteroide QV89 si avvicinerà al nostro pianeta domani mattina all’alba : E’ previsto domani mattina, venerdì 26 settembre, alle 5:54 (ora italiana), il passaggio ravvicinato di 2006 QV89, l’asteroide che ha ‘preso in giro’ per anni gli scienziati: sfuggito ai telescopi per 13 anni, aveva fatto credere di poter colpire la Terra lo scorso 9 settembre. In realtà si avvicinerà al nostro pianeta domani a una distanza di tutta sicurezza (quasi 7 milioni di chilometri, oltre 18 volte la distanza ...

Biodiversità causata da un gigantesco Asteroide : la tesi dell'Università di Lund : Una nuova scoperta presso l'Università svedese di Lund riguarderebbe l'origine della Biodiversità terrestre. A determinarla sarebbe stato un evento cosmico le cui conseguenze si sono abbattute sul nostro pianeta 470 milioni di anni fa. In questo lasso spazio-temporale un gigantesco asteroide dal diametro di 150 chilometri è stato ridotto in frantumi a causa di un impatto tra Marte e Giove. Polveri e detriti sarebbero stati scagliati nella zona ...

Filmato l’impatto di un piccolo Asteroide con il pianeta Giove : Filmato l’impatto di un piccolo asteroide con il pianeta Giove – Una fortuna capitata il 7 agosto scorso all’astrofotografo Ethan Chappel che aveva posizionato nel suo giardino un piccolo telescopio per osservare le stelle cadenti. Riguardando il video si è accorto che quel bagliore improvviso, durato appena un secondo e mezzo, non poteva essere una stella cadente. Nel corso del mese successivo all’avvistamento, Ramanakumar ...

Un Asteroide gigantesco ha modificato radicalmente Il clima della Terra : Gli asteroidi e il pianeta Terra: una lunga relazione di incontri/scontri. L’asteroide che ha infatti innescato un processo distruttivo culminato con l’estinzione dei dinosauri non è stato l’unico a influenzare la vita sulla Terra: ben 470 milioni di anni fa un altro asteroide ha provocato glaciazioni generando un profondo mutamento nel clima con importanti conseguenze sulla biodiverstà. L’asteroide, dal diametro di 150 ...

Spazio : Psyche - l’Asteroide del ferro-vulcanismo : A differenza della maggior parte degli asteroidi, Psyche 16, è composto principalmente di nichel e ferro, come il nucleo terrestre. La sua natura ha attirato fin da subito la curiosità degli scienziati per via dell’attività vulcanica nota come ferro-vulcanismo, che si verifica sulla sua superficie. Psyche – spiega Global Science – è uno dei dieci corpi più grandi della fascia principale tra Marte e Giove. Le numerose osservazioni ...

La Fine del Mondo è rimandata : l’Asteroide 2006 QV89 NON colpirà la Terra a Settembre : Le notizie virali e allarmistiche diffuse nei mesi scorsi non avevano (ma forse è scontato dirlo) fondamento: nessuna “Fine del Mondo” all’orizzonte, l’asteroide 2006 QV89 NON colpirà la Terra. Inizialmente previsto per il 9 Settembre, il “passaggio ravvicinato” è stato rinviato inFine al 27 Settembre: nessun pericolo in vista (avevano precisato sin dall’inizio gli astronomi), perché il sasso spaziale ...

“I dinosauri non furono sterminati solo da un Asteroide killer” : gli scienziati ricostruiscono la dinamica del grande impatto : Non fu solamente l’impatto di un asteroide killer ad uccidere i dinosauri fino a portarli all’estinzione. Secondo la ricerca “Il primo giorno del Cenozoico” dell’Università del Texas, pubblicata dalla rivista Pnas della National Accademy of Sciences degli Stati Uniti, a sterminare i grandi rettili del passato – e con loro molte altre specie animali e vegetali del nostro pianeta- è stato uno scenario da incubo ...

“Certo che ci sarà l’impatto di un Asteroide con la Terra” : le parole dell’esperto Esa : La comunità scientifica internazionale è “certa che ci sarà un impatto di un asteroide con la Terra” e” anche se non si può dire quando, domani o fra anni, si tratta di un evento certo. Prima o poi succederà di sicuro che un asteroide cadrà sulla Terra”. Lo afferma l’ingegnere dell’Agenzia Spaziale Europea Ian Carnelli, responsabile della missione Hera dell’Esa, intervistato dall’Adnkronos al ...

Cosa successe il giorno dopo l’impatto dell’Asteroide che sterminò i dinosauri : (immagine: Getty Images) Per il nostro pianeta fu davvero una brutta giornata. Quella di 66 milioni di anni fa, quando un enorme asteroide si schiantò su quella che è oggi il Golfo del Messico, vicino a Chicxulub, e che provocò incendi, tsunami e l’estinzione del 75% della vita sulla Terra, compresi i dinosauri. Ma Cosa è successo esattamente in quel giorno? A raccontarlo sulle pagine di Pnas, in uno studio intitolato Il primo giorno del ...

Difesa planetaria : la missione DART devierà un Asteroide : Gli esperti che lavorano alla prossima missione spaziale congiunta, progettata per deviare ed analizzare asteroidi, si incontreranno a Roma dall’11 al 13 settembre. I rappresentanti della stampa sono stati invitati ad unirsi alla conferenza AIDA (Asteroid Impact Deflection Assessment) presso l’Aula Ottagona alle Terme di Diocleziano, Roma, per ascoltare degli ultimi progressi della missione DART della NASA, della missione italiana ...

Astronomia : quattro siti candidati a diventare il punto di approdo dell’Asteroide Bennu : «Il mio preferito è Sandpiper», dice Maurizio Pajola, ricercatore all’Inaf di Padova. Pajola è uno degli scienziati coinvolti nella missione Osiris-Rex della Nasa, e il “Sandpiper” di cui parla è un cerchio dal raggio di 5 metri situato nell’emisfero sud dell’asteroide Bennu, un oggetto di circa 500 metri di diametro che nel momento in cui scriviamo si trova a oltre 235 milioni di km dalla Terra. Sandpiper è uno dei quattro siti – gli altri tre ...