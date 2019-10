Asteroide grande quanto Buckingham Palace sfiorera' la Terra questa notte

“I dinosauri non furono sterminati solo da un Asteroide killer” : gli scienziati ricostruiscono la dinamica del grande impatto : Non fu solamente l’ impatto di un asteroide killer ad uccidere i dinosauri fino a portarli all’estinzione. Secondo la ricerca “Il primo giorno del Cenozoico” dell’Università del Texas, pubblicata dalla rivista Pnas della National Accademy of Sciences degli Stati Uniti, a sterminare i grandi rettili del passato – e con loro molte altre specie animali e vegetali del nostro pianeta- è stato uno scenario da incubo ...

“Il 10 agosto un Asteroide grande come un grattacielo passerà vicino alla Terra” : l’annuncio della Nasa : La Nasa ha annunciato che il 10 agosto un asteroide grande come l’Empire State Building di New York passerà vicino alla Terra. Lo riferisce la Cnn. Da quanto spiegato dalla Nasa l’asteroide 2006 QQ23 ha un diametro di 570 metri secondo le stime degli esperti e passerà a cinque milioni di chilometri dal nostro Pianeta. L’asteroide fortunatamente non dovrebbe creare alcun problema alla Terra, vista la distanza a cui transiterà, ...