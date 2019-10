Serie A | verso Inter-Juventus | Ramsey favorito su Bernardeschi nel probabile 11 bianconero

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Si avvicina sempre di più il giorno del big match della settima giornata di. Una sfida, quella in programma domenica sera, che potrebbe essere molto importante, sia per quanto riguarda il primo posto della classifica, ma anche a livello psicologico per capire quale delle due squadre sarà la favorita numero uno per lo scudetto.è una partita che però va al di là del campo, vista la rivalità tra le due tifo. Entrambe vorranno vincere dunque non solo per portare a casa un prezioso successo ma anche per regalare una grande soddisfazione ai propri supporters. Dopo la vittoria in Champions League contro il Bayer Leverkusen laadesso ha pochi giorni per preparare questa sfida di campionato e il tecnico Sarri dovrà per prima cosa valutare le condizioni atletiche dei suoi uomini. Tuttavia, parlando diformazione della, non ...

filopalax : Il calcio come molti sport sono lo specchio dell'intera umanità, intesa come conoscenza e riconoscenza verso una gi… - bjo92 : Capite bene che io veramente sto andando verso la mezza età se quando leggo “Demi” penso immediatamente a Demi Moor… - canthelpbutcare : 'La serie runica può essere incisa da sinistra verso destra ma anche da destra verso sinistra e dal basso verso l'a… -