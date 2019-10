Governo | Salvini | ‘Conte e Di Maio ad Assisi? Speriamo S Francesco li illumini’

Governo - Fusaro : 'Obiettivo sistema è far suicidare M5s - a Salvini ordini da Washington' : Diego Fusaro nel mese di settembre è salito alle cronache per essere stato scelto dal nuovo movimento politico Vox come proprio ideologo. Un partito che si ispira ad idee sovraniste, socialiste e non liberiste che avrà nel filosofo un punto di riferimento, pur non essendo quest'ultimo iscritto. Il movimento non ha alcun tipo di legame con l'omonimo Vox spagnolo, ispirato ad idee di destra e, qualche settimana fa, è stato interessato da un ...

Matteo Salvini accusa il Governo : "Aggressioni ai poliziotti - vedrete che sarà la magistratura a decidere" : Tra gli obiettivi del governo M5s-Pd, "smontare" ciò che ha fatto Matteo Salvini, dal decreto sicurezza in giù. Un'ossessione, quella giallorossa, nei confronti dell'ex ministro dell'Interno. E sul tema interviene il diretto interessato, Salvini, che parla in conferenza stampa al Senato in occasione

Luigi Di Maio attacca Matteo Salvini : "Ha fatto cadere il Governo per evitare il taglio dei parlamentari" : "Nessuno mi toglie dalla testa che il taglio dei parlamentari sia una delle ragioni per cui provarono a far cadere il governo, quando mancavano due ore di lavoro alla Camera". Luigi Di Maio, intervistato da Serena Bortone, ad Agorà su Raitre, attacca Matteo Salvini: "Il taglio dei parlamentari sarà

Governo : Di Maio - ‘io penso a italiani - Salvini solo al partito’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “Se volevo mettere l’interesse del M5S davanti all’interesse dell’Italia, avrei dovuto fare cadere io il Governo con la Lega, perché dopo le europee i sondaggi dicevano che il movimento stava andando male. La Lega ha deciso di pensare al partito, noi pensiamo agli italiani”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ospite di “Agora” su Raitre. L'articolo ...

Salvini : il Governo non dura - conto di tornare a vincere : Matteo Salvini: "conto di tornare a vincere le elezioni perchè questo Governo non dura, litiga su tutto, conto di vincerle ma con gli italiani

Lega - Giorgetti : 'In Ue volevano sterilizzare Salvini per un Governo amico dell'Europa' : In merito alla fine del governo gialloverde, Giancarlo Giorgetti sostiene che la politica del Carroccio sia stata non gradita dall'Unione Europea. Non usa una parola forte come 'complotto', ma sostiene come molti poteri in Europa abbiano voluto sconfiggere politicamente Salvini e la Lega. E, parlando del nuovo progetto politico di Matteo Renzi, sostiene che proprio lo stesso Renzi potrebbe avere un ruolo determinante su questo governo. Le parole ...

Francesca Cipriani : «Il nuovo Governo non mi piace - scendiamo in piazza per far tornare Salvini» : «Questo nuovo governo non mi piace. Non mi piace che abbiano riaperto i porti e che la delinquenza stia aumentando sempre di più». La maggiorata showgirl Francesca Cipriani, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è tornata nuovamente a parlare del politico che apprezza di più, Matteo Salvini, e di quello che, nel nuovo corso politico, proprio non le va giù. E non ha mancato di fare un appello agli italiani in diretta per far tornare il ...

Governo - Ong Mediterranea chiede dissequestro Mare Jonio ora che Salvini non c'è più : L'approccio al tema migranti potrebbe segnare uno di quegli argomenti in cui il nuovo Governo giallorosso pare intenzionato a tracciare una linea di demarcazione tra la direzione politica del primo esecutivo presieduto da Giuseppe Conte e quello attuale. Lo sanno bene le Ong che, da tempo, pattugliano il mar Mediterraneo alla ricerca di migranti da salvare su barconi in difficoltà. Nei mesi di reggenza di Salvini al Viminale, hanno dovuto fare i ...

Matteo Salvini - ritorno al passato : affida la Lega a Roberto Calderoli per tornare al Governo : Il consenso resta alle stelle, ma per Matteo Salvini, ovviamente, il momento politico è complicato. Confinato all'opposizione dopo l'inciucio tra Pd e M5s, la traversata verso le elezioni potrebbe rivelarsi più lunga del previsto. E il tempo può cambiare le cose. Per questo, mette in luce un retrosc

Paolo Mieli su Matteo Salvini : "La crisi di Governo? Un giorno capiremo la sua mossa" : Parla da storico quale è, Paolo Mieli. Lo fa in un'intervista al Fatto Quotidiano in cui presenta il suo ultimo libro, Trenta casi di manipolazioni della storia (Rizzoli, 336 pagine, 19,50 euro). L'ex direttore del Corriere della Sera passa in rassegna vicende relative a D'Annunzio e De Gasperi, dal

La7 - Mentana ironico su Salvini : “Crisi di Governo? Sembrava Maradona ai Mondiali accompagnato all’antidoping - è scoppiato” : Ospite di Diego Bianchi a Propaganda Live, su La7, Enrico Mentana è tornato sui giorni della crisi di governo e sulla scelta di Matteo Salvini di staccare la spina all’esecutivo guidato da Giuseppe Conte: “Era il Maradona della situazione – ha esordito il direttore di Tg La7 – ma te la ricordi la scena di Maradona ai Mondiali del ’94 quando viene portato da una signora a bordo campo per fare l’antidoping? È ...

«Questo Governo è un suicidio. E Salvini andava sconfitto sul campo» : «Non si può sempre sventolare un pericolo: una sinistra senza popolo lascia il popolo alla destra». Parla Mario Tronti, padre dell’operaismo Matteo Renzi, storia dell'uomo nuovo finito a vivacchiare nella palude"

'Suicidio assistito' - il Governo : 'Basta alibi' - Salvini : 'Contrario - la vita è sacra' : La Corte Costituzionale, ieri, in riferimento al caso di Dj Fabo, ha affermato che chi, in presenza di determinate condizioni, agevola il suicidio di un paziente affetto da una patologia irreversibile, non è punibile. Una sentenza storica per il nostro Paese che apre al fine vita e "chiama in causa" il Parlamento. Per la maggioranza di governo, dunque non ci sono più alibi. Ma il centrodestra e la Cei frenano. 'Ora siamo tutti più liberi' "In ...