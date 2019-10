George e Amal Clooney | oltre cinque anni di matrimonio in cui nessuno credeva

Fonte : vanityfair

, 58, è stato fino al 2013 l'ultimo scapolo d'oro di Hollywood. Non che non si fosse mai sposato (con l'attrice Ralia Balsam nel 1989), ma era durata solo quattrocon la promessa di non volerlo fare mai più. Tanto che le colleghe-amiche (Michelle Pfeiffer, Sandra Bullock e Nicole Kidman) su di lui avevano persino scommesso: «Non si sposerà mai più». Così per2oha alternato film, feste, fidanzate a scadenza.

