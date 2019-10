E-cig | svapare o non svapare? Rischi | verità e falsi miti sulla sigaretta elettronica

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Laè un dispositivo commercializzato per la prima volta in Cina nel 2003 e diffusosi significativamente anche in Occidente attorno al 2006 con l’obiettivo di soddisfare la dipendenza di nicotina riducendo i danni per la salute: si tratta quindi del primo strumento in grado di proporre un’alternativa reale al consumo di tabacchi lavorati. La sua finalità è pertanto quella di limitare la dipendenza da sigarette, sigari e pipe. Ma qual è la differenza tra unaclassica e una? Abissale, se si pensa che la prima produce una combustione mentre nella seconda avviene una vaporizzazione. Mentre lagenera una combustione, la, comunemente chiamata e-cig, permette di inalare vapore contenente una quantità di nicotina che può essere regolata: il vapore a sua volta raggiunge l’apparato respiratorio ...