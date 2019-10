Chi è Jazmin Grimaldi | l' altra Grace del principato di Monaco

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Marina Lanzone Figlia del principe Alberto e un'americana, nata in California, amante del canto e del ballo, e ragazza dal cuore tenero.è la nipote più simile aKelly Bionda, attrice, vicina alle cause umanitarie e principessa. Nelmonegasco c’è un’, figlia 27enne di Alberto di. La ragazza è figlia del principe e dell’americana Tamara Rotolo. I due si erano conosciuti nel 1991 durante una vacanza in Costa Azzurra e da questo momento di “svago” è nata. Fin da bambina ha saputo chi fosse suo padre, ma è sempre rimasta lontana dai riflettori. "Avevo 14 anni, mi preparavo a entrare al liceo, quando i giornali hanno saputo che mio padre aveva una figlia, e che ero io. È un periodo difficile per qualsiasi adolescente, c’è voluto del tempo per abituarsi all’attenzione mediatica", ha ...

