C’è una società di luce e gas che ora accetta pagamenti in bitcoin

Juventus Bayer Leverkusen - C’è una promozione a sorpresa : pagelle - top e flop! : Juventus Bayer Leverkusen- La Juventus schianta il Bayer Leverkusen per 3-0 e vola al comando della classifica insieme all’Atletico Madrid. Pochi dubbi, tante conferme e una mole di gioco che inizia a soddisfare il tecnico bianconero e i suoi tifosi. Super prestazione da parte di Higuain ,autore del gol del momentaneo vantaggio bianconero, poi arricchito dal gol di Bernardeschi e dal sigillo di Ronaldo. Una Juventus decisamente positiva, ...

Nuovo Viadotto Polcevera a Genova - Renzo Piano : “Qui C’è stata una grande tragedia che non si può dimenticare” : “E’ un riscatto e può suonare un po’ consolatorio. Ma non è così perché qui c’è stata una grande tragedia che non si può dimenticare,” lo ha dichiarato l’architetto Renzo Piano presso il cantiere del Nuovo Viadotto sul torrente Polcevera, dove oggi si tiene il “varo” del primo impalcato. “E’ proprio come l’avevamo pensato. Oggi lo variamo, i vari si fanno solo per navi e ...

Clima - gli scienziati si mobilitano : “non C’è alcuna emergenza - sul global warming troppe congetture” : Un gruppo di 145 scienziati italiani (Climatologi, fisici, geologi, geofisici) ha presentato una petizione al Capo dello Stato, al presidente del consiglio e ai presidenti delle Camere, sostenendo che non esiste un consenso scientifico sull’origine umana del riscaldamento globale, che questo e’ un fenomeno che si e’ verificato anche in passato per cause naturali, che non c’e’ una emergenza Climatica e che le ...

Box Office Italia 29 settembre : C’era una volta a Hollywood ancora in testa : Box Office Italia 29 settembre Top Ten dei film al cinema in Italia C’era una volta a Hollywood conquista il pubblico Quentin Tarantino si prepara a superare il Clown. C’era una volta a Hollywood supera i 9 milioni di euro ed è ancora prima con 2,1 milioni incassati nel weekend, vicino l’obiettivo It-Capitolo 2 che è a 9,3 milioni e nel week-end ha incassato solo 190 mila euro. Botteghino in leggera crescita rispetto a quello ...

A Milano C’è una scuola unica al mondo - pronta per l’Unesco : Ciao, devo dirti che anche noi qui ad Abbiategrasso apprezziamo molto la tua campagna per rendere siti Unesco così tante località della nostra bella Lombardia. Vorrei quasi dirti che al bar della Posta siamo diventati innamorati fissi della rubrica. E aspettiamo ogni volta che ci segnali un posto nu

F1 - Pagelle GP Russia 2019 : Hamilton C’è sempre - Leclerc sfortunato - Vettel ci prova ma finisce ko - Verstappen anonimo : Il Mondiale 2019 di F1 non finisce di regalare sorprese. Quando tutto sembrava portare verso una seconda doppietta Ferrari nel Gran Premio di Russia 2019 di F1, gli eventi fanno crollare questo scenario, e l’uno-due porta la firma della Mercedes che se lo vede recapitato come un gentile regalo. Andiamo a consegnare le Pagelle della gara di Sochi, con pochi piloti che meritano volti particolarmente alti. LE Pagelle DEL GP DI Russia ...

La polizia rimuove una macchina parcheggiata male e non si accorge che dentro C’è la bara con il cadavere : Una vicenda che potremmo definire macabra quella accaduta a New York dove la polizia ha visto che una macchina era parcheggiata male, ha chiamato il carro attrezzi e l’ha fatta portare via sequestrandola. La polizia, ligia al suo dovere non si è accorta, però, che dentro c’era la bara con un cadavere. La macchina, infatti, era parcheggiata fuori da una agenzia di pompe funebri e aveva il regolare pass che le permetteva di stare, però, ...

A Hong Kong C’è stato il primo di una serie di incontri pubblici tra la governatrice Carrie Lam e la popolazione : A Hong Kong, dove da più di tre mesi proseguono dure e affollate proteste contro il governo e la Cina, si è tenuto oggi un incontro tra alcuni residenti (rappresentanti della “popolazione”) e la governatrice Carrie Lam. È il primo

Al Bano parla di Ylenia : “C’era una scia velenosa nel suo destino - non sono riuscito a bloccarla”. E Romina pubblica una foto della figlia scomparsa : Il documentario su Al Bano fa flop e intanto Romina Power posta su Instagram una foto di Ylenia. La serata che Canale 5 ha dedicato al cantautore pugliese, con la messa in onda del documentario biografico È la mia vita, non ha sfondato negli ascolti (davanti sia il film Metti la nonna nel freezer che Chi l’ha visto?), ma ha riaperto nuovamente la ferita della scomparsa nel nulla della figlia Ylenia. In un passaggio del malinconico biopic ...

500 scienziati hanno inviato una lettera all’ONU : “Non C’è un’emergenza climatica” : “La gente soffre. La gente muore. Interi ecosistemi stanno collassando. Siamo all’inizio di un’estinzione di massa. E tutto quello di cui riuscite a parlare è il denaro e le favole di un’eterna crescita economia. Come osate!”, ha detto Greta Thunberg, 16enne attivista svedese, alle Nazioni Unite qualche giorno fa. Eppure 500 scienziati scartano l’idea di un’emergenza climatica, alimentando il dibattito sui cambiamenti climatici. Il gruppo di ...

Scooter Braun ha annunciato l’arrivo di una super collaborazione e i fan sono convinti c’entrino i BTS : Ecco perché The post Scooter Braun ha annunciato l’arrivo di una super collaborazione e i fan sono convinti c’entrino i BTS appeared first on News Mtv Italia.

Cosa C’è dietro Scientology : tra misticismo - fantascienza - vip e una montagna di soldi : La Chiesa di Scientology: quando se ne parla, vengono subito in mente Tom Cruise e John Travolta, due dei fedeli più famosi. Molti aspetti legati a questo culto religioso, tuttavia, restano ancora poco noti. Nata nel 1954 dalla mente di L. Ron Hubbard, uno scrittore di fantascienza, Scientology è cresciuta in tutto il mondo nonostante le critiche dei fuoriusciti e le accuse di abusi. In Italia, tra simpatizzanti e fedeli, può contare su una ...

Di Maio : 70 firme non contro di me - non C’è ‘nessuna fronda’ : Roma – “Sono stato eletto come capo politico con l’80% delle preferenze ed è giusto che ci sia chi non è d’accordo. C’è sempre una voce che si leva in dissenso ed è giusto così. Ma far passare quelle 70 firme per 70 firme contro di me… Ci sono persone con cui lavoriamo ogni giorno, mi hanno chiamato e mi hanno detto ‘è un grande malinteso non è contro di te ma per rafforzare il Gruppo parlamentare‘. Quindi “nessuna fronda”. Lo dice Luigi Di ...

Su Sky “1994”. Accorsi : una volta c’erano leader - ora i frontmen : E' stato l'anno della discesa in campo di Berlusconi, l'anno in cui è nata la Seconda Repubblica, e in cui Antonio Di Pietro abbandonò la magistratura segnando la fine dell'era Mani pulite. Quegli avvenimenti sono raccontati in "1994", l'ultimo capitolo della serie Sky nata da un'idea di Stefano Accorsi, in onda ogni venerdì dal 4 ottobre. Negli otto episodi torna il cinico Leonardo Notte, uomo ombra di Berlusconi, interpretato dallo stesso ...