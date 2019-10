Antartide | si stacca iceberg da 315 miliardi di tonnellate | ora a spasso per l'oceano

Un gigantesco iceberg si è staccato dall' Antartide : è più grande di Sidney : Si chiama D-28. Ma la sigla non rende l'idea delle dimensioni di questo iceberg che si è staccato dall'Antartide . "Il Dente che sta per cadere" (così lo hanno chiamato...

Gigantesco iceberg si stacca in Antartide - il più grande in 50 anni : Un Gigantesco iceberg si è staccato in Antartide orientale: è il più grande degli ultimi 50 anni, precisamente il maggiore evento simile dal 1963. L’annuncio è stato dato dagli scienziati dell’Australian Antartic Division, sottolineando che il distacco di “D28” dalla piattaforma Amery non è strettamente collegato ai cambiamenti climatici ma potrebbe causare un’ulteriore accelerazione dello scioglimento dei ghiacciai ...