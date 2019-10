The War of The Worlds | il trailer della miniserie sulla Guerra dei mondi

MoTherless Brooklyn : nuovo trailer del film scritto - diretto - prodotto ed interpretato da Edward Norton : Il nuovo film drammatico acclamato dalla critica di Edward Norton, Motherless Brooklyn – I segreti di una città, sarà il film di apertura della quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma che si svolgerà dal 17 al 27 ottobre 2019 all’Auditorium Parco della Musica. A seguire, il 18 ottobre, Norton sarà al centro del tradizionale Incontro Ravvicinato con il pubblico, una conversazione sul palco con Antonio Monda, in cui ...

‘The Best FIFA Football Awards’ - tutti i premiati e l’undici ideale : Messi e Ronaldo protagonisti [FOTO] : Serata di premiazioni al Teatro alla Scala di Milano. Evento pieno di stelle quello del ‘The Best FIFA Football Awards‘. Di seguito, ecco l’elenco di tutti i premiati e l’undici ideale. In alto la FOTOGALLERY dell’evento. Daniel Zsóri ha vinto il FIFA Puskas Award 2019 (gol più spettacolare). Il giocatore ungherese è stato premiato per il gol segnato in Debrecen-Ferencvaros TC, nel campionato magiaro, il 16 ...

Festa del Cinema 2019 - “MoTherless Brooklyn – I segreti di una città” di Edward Norton film di apertura : Motherless Brooklyn, scritto, diretto e interpretato da Edward Norton, sara’ il film d’apertura della quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Edward Norton sarà ospite della Festa il 18 ottobre, il giorno dopo l’apertura, per un Incontro Ravvicinato col pubblico. L’attore statunitense ha dichiarato: “Il Cinema italiano ha avuto un impatto enorme sui miei gusti e le mie aspirazioni da cineasta e ...

The Legend of Zelda : Link's Awakening domina la classifica software UK : I dati di vendita retail del Regno Unito per la settimana che termina il 21 settembre sono ora disponibili, per gentile concessione di UKIE / Gfk Chart-Track, e il remake di The Legend of Zelda: Link Awakening per Switch è entrato nelle classifiche in pole position assicurandosi la prima posizione. Il remake, inoltre, è il più grande lancio di Zelda dello studio Grezzo nel Regno Unito, e ha superato Majora's Mask 3D e Ocarina of Time 3D, ...

“MoTherless Brooklyn – I segreti di una città” di Edward Norton il film d’apertura del Rome Film Festival 2019 : Edward Norton aprirà la Festa del Cinema di Roma Edward Norton inaugurerà il 17 ottobre la Festa del Cinema di Roma 2019. “Motherless Brooklyn – I segreti di una città” è stato scelto come ...

Emmy Awards 2019 - da CaTherine Zeta Jones a Amy Adams quanto amore sul red carpet : Michael Douglas e Catherine Zeta JonesSacha Baron Cohen e Isla FisherNikolaj e Nukaaka Coster-WaldauMahershala Ali e Amatus Sami-KarimAmy Adams e Darren Le GalloPatricia Arquette e Eric WhiteJared Harris e Allegra RiggioViola Davis e Julius TennonSterling K. Brown e Ryan Michelle BatheJason Ralph e Rachel BrosnhanTerrence Howard e Mira PakTed Danson e Mary SteenburgenLeslie Bibb e Sam RockwellMax Greenfield e Tess SanchezZoe Zakan e Paul ...

AnThem : BioWare si sta allontanando dalla struttura degli Atti per gli aggiornamenti : BioWare sta cambiando il modo in cui gestiranno gli aggiornamenti dei contenuti per Anthem.Secondo un post di BioWare, lo studio si sta allontanando dalla struttura degli Atti per gli aggiornamenti del gioco.Chad Roberts, head of live services, ha invece dichiarato di aspettarsi ulteriori aggiornamenti stagionali previsti per quest'anno.Leggi altro...

Umanità usa e getta : la distopia della porta accanto di The Warehouse : La distopia ha mille volti. Nelle recenti evoluzioni del mercato editoriale, in ambito Young Adult abbiamo osservato l’esaurirsi dell’onda lunga originata dallo tsunami Hunger Games, mentre spuntava sotto i riflettori una corrente di pubblicazioni dal target più adulto, forse trainate dalla crisi politica (su scala globale) e dal ritorno in pompa magna di testi memorabili, riadattati in forma di serie tv, come Il racconto dell’ancella. È in ...

«Star Wars : The Rise of Skywalker» - continua il passaggio di Rey al lato oscuro? : Da quando è stato rilasciato il nuovo trailer di Star Wars: The Rise of Skywalker, è scoppiato l'allarme "Dark Rey". Nell'ultimo video, infatti, alcune scene che mostrano la Jedi protagonista della nuova trilogia con un cappuccio da Sith e con in mano una spada laser doppia, molto simile a quella di Darth Maul, si è diffusa l'ipotesi secondo cui Rey potrebbe passare al lato Oscuro della Forza. La teoria ha ...

Utawarerumono ZAN – The Clash of Destinies : Recensione - Gameplay Trailer e Screenshot : Correva l’anno 2015 quando in Giappone debuttò Utawarerumono Mask of Deception di cui vi abbiamo parlato 2 anni più tardi dopo l’arrivo in Occidente, ed oggi vogliamo condividere con voi la Recensione di Utawarerumono ZAN – The Clash of Destinies. Utawarerumono ZAN – The Clash of Destinies Recensione The Clash of Destinies fonde il genere Visual Novel al MUSOU, hack’n slash e ...

Svelata la data dei The Game Awards 2019 : La quinta edizione dei The Game Awards tornerà al Microsoft Theatre di Los Angeles. Il conduttore dello show Geoff Keighley ha rivelato la data del live streaming dell'edizione 2019, prevista per questo inverno.Non è stato ancora specificato alcun tipo di orario, ma Keighley ha confermato su Twitter che i The Game Awards sono in programma per giovedì 12 dicembre. I biglietti sono in vendita già da ora, mentre chi non riuscirà a raggiungere Los ...

The Mandalorian - il trailer della serie Star Wars e le novità sulla trama : Svelato il primo trailer della serie The Mandalorian ambientata nel universo di Star Wars: il debuto su DisneyPlus, la nuova piattaforma streaming della società di Topolino, è fissato per il 12 novembre. Il trailer di The Mandalorian The Mandalorian, anticipazioni e cast Al centro della storia di The Mandalorian un pistolero solitario e cacciatore di taglie interpretato dall’attore Pedro Pascal (Narcos). che opera ai confini della ...

Game Pass : Enter The Gungeon e Shadow Warrior 2 in arrivo su PC : Microsoft ha da poco rivelato i nuovi titoli in arrivo su Xbox Game Pass per PC, popolare servizio in abbonamento che consente di avere accesso ad un vasto catalogo di giochi. I giochi interessati sono Enter the Gungeon e Shadow Warrior 2."Enter the Gungeon è un dungeon crawler dominato da tremendi scontri a fuoco in cui una banda di disadattati tenta di redimersi sparando, saccheggiando e mettendo a ferro e fuoco tutto ciò che incontra sul suo ...