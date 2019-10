Sconcerti | “Nel Napoli ho visto un brutto segnale che una grande squadra non può avere!”

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 1 ottobre 2019)ilmanca di continuità e di equilibrio A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto il giornalista Mario: “Mi aspettavo una progressione diversa ed unpiù sicuro che in alcune partite si esalta, ma fa fatica a trovare continuità. – il giornalista poi sottolinea – La differenza reti trae Juventus è la stessa, mi sembra però che questa disponibilità a lasciare la partita in mano agli altri per poi avere uno scossone durante la stessa partita, è un segno di cattivo equilibrio che unanon può avere. Il calcio ti obbliga a pensare partita dopo partita. La gara col Genk deve essere affrontata nel modo migliore e con la formazione migliore”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Leggi anche: Ronaldo sul suo futuro a SportBible: “Sono competitivo, voglio essere il numero uno”, ...

