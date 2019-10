Maltrattava i bambini a lezione di Corano | imam arrestato a Padova

Fonte : repubblica

(Di martedì 1 ottobre 2019) È un bengalese di 23 anni. Per i piccoli tra i 5 e i 10 anni pugni, minacce e umiliazioni davanti ai compagni. Sono stati loro, tutti figli di immigrati nati in Italia, a far scattare le indagini alla ripresa dell'anno scolastico confidandosi con gli insegnanti delle elementari

