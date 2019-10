Mafia. Condannato Nicastri, re eolico

Vito, l'imprenditore trapanese dell',è statodal gup, con rito abbreviato, a 9 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa., detto "re dell'" per i suoi investimenti in energie rinnovabili, per l'accusa sarebbe stato tra i finanziatori della latitanza del boss Matteo Messina Denaro.(Di martedì 1 ottobre 2019)