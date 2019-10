Lecco | è rivoluzione | via allenatore | direttore sportivo e team manager

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019) Una mezza. E’ quella messa in atto dal, squadra militante nel girone A di Serie C ed attualmente al terzultimo posto in classifica: la società ha infatti sollevato dall’incarico l’, iled il. Ecco di seguito il comunicato direttamente dal sito ufficiale del club. “Calcio1912 comunica l’esonero del Signor Marco Gaburro dall’incarico didella Prima Squadra. A Gaburro vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro e la professionalità che hanno portato alla storica vittoria del campionato di Serie D nella stagione 2018/19. La conduzione tecnica della Prima Squadra è affidata momentaneamente a mister Gianbattista Boffetti. Insieme all’esonero di Gaburro, Calcio1912 comunica anche di aver sollevato dai rispettivi incarichi di, i Signori Mario ...

sportal_it : A Lecco è rivoluzione d'ottobre - LeccoNews : UNA RIVOLUZIONE D’ARTE: DA OTTOBRE I MACCHIAIOLI IN MOSTRA A PALAZZO PAURE | 28/09/2019 - - umbertogardini : Ma dai gente rivoluzione armata contro le toghe e pd.m5 -