Il Sole 24 Ore | prezzi in calo per il calcio in tv In media 38 | 44 euro al mese

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 1 ottobre 2019) Gli abbonamenti mensili per ilin tv sono più bassi rispetto a quelli dello scorso anno. -18,24% per chi vuole vedere la Serie A; -15,34% per Serie A e B e sempre -15,34% per chi alla Serie A e alla B volesse unire anche la Champions League. I dati emergono dall’indagine Sostariffe.it anticipata oggi da Il24 Ore che, però, prende in esame solo le offerte per i nuovi abbonati. Questa stagione, per chi si avvicina per la prima volta alin pay tv, sembra essere più conveniente della scorsa, ovvero la prima di Serie A senzaset Premium, in cui la Lega ha attribuito i diritti a Sky e Dazn. Quest’anno nel ventaglio di offerte è intervenuta anche l’intesa commerciale Sky-Dazn. Insomma, chi vuole vedere i soli incontri di Serie A spende 38,94a fronte dei 47,62 della stagione precedente (-18,24%). Chi vuole seguire solo la Serie B sborsa la stessa cifra ...

PiazzapulitaLA7 : Non ci si ferma mai. Ore e ore di lavoro sotto il sole cocente, dentro le serre. In bagno si va in mezzo ai campi.… - agorarai : 'È giusto parlare di ciascun parlamentare come libero per coscienza. Però i credenti non possono imporre un punto d… - LegaSalvini : Il fallimento del governo lo certifica anche il 'Sole 24 ore'! L’ondata degli sbarchi con il cambio di governo è di… -