Ginnastica artistica | Mondiali 2019 | su che canale vederli in tv gratis e in chiaro La

(Di martedì 1 ottobre 2019) Idisi disputeranno a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre, ci aspettano dieci giorni di grande spettacolo con la rassegna iridata della Polvere di Magnesio. Come si potranno seguire idi? I diritti televisivi sono stati acquistati dalla Rai che però deve ancora svelare il proprio palinsesto, dunque al momento non si sa ancora quali gare trasmetterà in differita e quali eventi andranno invece in diretta. Prevista anche la diretta streaming sulYouTube della Federma va annotato che le immagini, in ogni caso, verranno prodotte esclusivamente per gli eventi che assegnano medaglie dunque non sarà possibile seguire le qualifiche in diretta tv e/o streaming. OA Sport garantirà la DIRETTA LIVE scritta, completa e integrale, di tutti idi: minuto per minuto, esercizio ...

